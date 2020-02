Trece acusados de la "operación Angliru" admiten traficar para bajar la condena

Trece de los catorce acusados de pertenecer a una banda organizada de tráfico de drogas desmontada en la "operación Angliru", han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su condena, que entre todos sumaban 90 años de prisión. Solo uno de ellos, F. J. G. G., apodado "el Primavera", ha decidido ir a juicio, mientras que otra de las procesadas (inicialmente era quince), ha fallecido.

Esta red se destapó a raíz de las investigaciones abiertas por el asesinato en Colombia del joven ovetense Sergio Muñiz. Las detenciones se produjeron en Oviedo, Mieres, Gijón, Langreo y Pontevedra, que era donde el grupo se aprovisionaba de droga. La Fiscalía solicita para "el Primavera" seis años de cárcel por sendos delitos contra la salud pública que causan grave daño a la salud y pertenencia a grupo criminal.

La letrada de la defensa, Ana García Boto, solicitó la suspensión del juicio por distintos motivos. Primero solicitó la recusación del presidente del tribunal y de la sala tercera de la Audiencia Provincial, Javier Domínguez Begega, porque en 1998 había enjuiciado y condenado a su representado por un delito de tráfico de drogas al no apreciar una prueba favorable. La solicitud fue rechazada por la Fiscalía y ni siquiera fue admitida a trámite por el tribunal al considerarla "extemporánea".

García Boto también solicitó la incompetencia del juzgado de Instrucción del caso y la nulidad de las escuchas telefónicas, lo que anularía todas las diligencias derivadas de ellas. La primera se solventará en la sentencia y la segunda también se rechazó.

La "operación Angliru" fue resultado de las investigaciones abiertas por el asesinato en Colombia del joven ovetense Sergio Muñiz. Cuatro de los acusados fueron trasladados esta mañana desde el Centro Penitenciario de Asturias.

Los trece acusados han reconocido que distribuían en Asturias cocaína y heroína adquirida en Galicia, entre los años 2013 y 2014.

Según el relato de la Fiscalía, aceptado por los procesados para rebajar la pena, la organización la dirigía A. P. D. F., quien presuntamente adquiría la droga en Galicia para su posterior distribución en Oviedo, mientras que B. A.C., que dependía directamente de él, encabezaba el grupo que vendía las drogas al menudeo en Langreo. Los otros acusados dependían de los supuestos cabecillas, unos como distribuidores directos y otros al menudeo.

El proveedor en Galicia era supuestamente D. C. F., en colaboración con su esposa C. C. M., y operaban en una nave en Argame (Morcín), propiedad de Á. F. V. y que servía de tapadera para ocultar y distribuir la droga.

La "operación Angliru" se saldó con la incautación de 3,2 kilos de heroína, casi 1,3 de cocaína, pequeñas cantidades de otras sustancias droga, armas de fuego cortas, dos vehículos de alta gama dotados de habitáculos para esconder la droga y 12 kilos de ácido bórico, para el corte de la droga.