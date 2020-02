Teruelo, nuevo decano de Derecho tras ganar por tan solo cinco votos a Roca

La Facultad de Derecho tiene desde ayer nuevo decano. El catedrático de Derecho Penal y experto en violencia de género, Javier Fernández Teruelo, se impuso en unas apretadas votaciones al profesor José María Roca, hasta ahora máximo representante de la escuela. La diferencia fue de tan solo cinco votos (59 frente a 54) y hubo tres papeletas en blanco y un sufragio nulo. "Estoy muy contento, porque es muy difícil ganar al que ya está en el cargo -llevaba cuatro años-, y tengo una gran responsabilidad; hay que cumplir todo lo prometido", aseguró Teruelo. Entre las medidas que llevaba en su programa y que no se implantarán "de un día para otro", destaca la preparación de alumnos al mundo laboral, potenciando habilidades fuera del temario, como la oratoria.

"Queremos trabajar la orientación profesional. Los estudiantes no saben lo que pueden hacer cuando acaban la carrera. Para ayudarles, contactaremos con exalumnos", detalló. Javier Fernández Teruelo quiere "trabajar para todos", para los que le votaron y para los que no, y "tiende la mano" a los compañeros que fueron en la candidatura de José María Roca. "Tenemos que trabajar todos juntos", remarcó. Otra de sus prioridades es darle "proyección social" a la Facultad, de forma que sus investigadores intervengan en los problemas de contenido jurídico que tenga Asturias. En este sentido, el catedrático de Derecho Penal aspira a darle "visibilidad" a los profesores del centro universitario, ya que, dice, "tenemos profesionales muy buenos y queremos que todo ese trabajo se conozca". "Tenemos que tener la capacidad de difundir nuestros estudios no solo entre nosotros sino también de cara al exterior", señaló.

Además de catedrático, Javier Fernández Teruelo (Oviedo, 1970) es magistrado suplente de la Audiencia Provincial y consultor internacional de la Agencia de Cooperación de EE UU. Ha impartido más de 300 conferencias, 50 de ellas en universidades extranjeras, es director de los títulos en Criminología y Compliance Penal de la Universidad y es investigador de reconocido prestigio nacional e internacional en violencia de género. La facultad que ahora dirigirá es la séptima con más alumnos de la Universidad de Oviedo: 1.058, según datos de este curso.