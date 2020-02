La madre de Sheila Barrero: "Seguiremos luchando por tí hasta la última gota de nuestra sangre"

"Seguiremos luchando por tí hasta la última gota de nuestra sangre", ha asegurado este mediodía ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) la madre de Sheila Barrero, Julia Fernández, al término de la protesta que ha recorrido las calles de Oviedo para exigir que no se cierre el caso. En la protesta han estado los padres de la joven degañesa asesinada de un tiro en la cabeza en 2004 en el Alto de la Collada, en el límite de Degaña y León, sus hermanos, su sobrina, y numerosos vecinos llegados ex profeso del concejo del Suroccidente, con un solo lema: "Justicia para Sheila".

Los doscientos manifestantes se han concentrado a las once de esta mañana ante la Audiencia Provincial, y luego han recorrido varias calles, incluidas las del Conde de Toreno y Uría, hasta llegar ante el TSJA, donde la hermana de Sheila, Mónica, ha leído un duro comunicado en el que se ha quejado amargamente de la actitud de la Fiscalía y los jueces, al tiempo que felicitaba y daba las gracias a la Guardia Civil, que según dijo ha cumplido con su obligación. "Hay un asesino muy tranquilo en libertad", se ha dolido. "Si nos hubiésemos tomado la justicia por nuestra manos estaríamos más tranquilos", ha asegurado.

Después de ella, se ha dirigido a los presentes la madre de Sheila, Julia Fernández, que ha dado las gracias a los vecinos de Degaña por acudir a la protesta. "Es injusto que no se haya resuelto el asesinato de Sheila. Es difícil vivir día a día sin saber por qué no se ha resuelto", ha dicho la mujer. "No dejaremos de luchar por Sheila", ha añadido. Las palabras de la hermana y la madre de la joven asesinada han sido respondidas con numerosos aplausos de los presentes.