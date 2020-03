La Fiscalía pide el sobreseimiento a dos de los tres jóvenes investigados por la muerte de David Carragal en La Florida

La Fiscalía ha solicitado esta mañana el sobreseimiento provisional para dos de los tres jóvenes investigados por la muerte de David Carragal en las fiestas de La Florida, en junio de 2019. El Ministerio Público centra su acusación en el presunto autor material de la agresión, al que responsabiliza de haber dado una patada "inesperada y brutal", que provocó la caída mortal de la víctima. La Fiscalía ha comunicado hoy los hechos que se atribuyen al único acusado, internado en el centro penitenciario de Villabona, tal como establece la ley del Tribunal del Jurado. Pero el Ministerio Público aún no ha concretado la tipificación de esos hechos.

La Fiscalía considera que el investigado propinó a la víctima, "de forma sorpresiva, una patada en la parte derecha de la cabeza, que le hizo caer y golpearse violentamente contra el suelo". La patada, "inesperada y brutal, no tuvo la intensidad necesaria para provocar la muerte de la víctima, sino que esta fue causada por el impacto de la cabeza contra el suelo. No obstante, el investigado, al dar la patada, asumió el riesgo de que esta le causara la muerte", según el relato del Ministerio Público.

El Ministerio Fiscal, por otra parte, ha solicitado el sobreseimiento provisional para los otros dos investigados, al considerar que no existen indicios de criminalidad contra ellos. La Fiscalía considera que ninguno de los dos tuvo participación en la agresión y no consta que existiera entre los tres investigados un acuerdo previo o sucesivo en la agresión. "No se trató de una agresión conjunta", mantiene el Ministerio Público. Tampoco pueden considerarse autores de un delito de omisión del deber de socorro, ya que la víctima no quedó en situación de desamparo porque en el lugar de los hechos había varias personas que pudieron prestar ayuda y que, de hecho, la prestaron, precisan desde la Fiscalía Superior del Principado de Asturias. La conducta de los dos investigados, si bien merece el máximo reproche desde el punto de vista de la solidaridad ciudadana, no tiene el alcance que exige el precepto penal, apunta Fiscalía.

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo dictará un auto al respecto.