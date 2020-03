Un jurado popular juzgará al acusado de la muerte de David Carragal y a dos de sus amigos

El juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha dictado esta mañana un auto "por el que se acuerda la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado para uno de los investigados por un presunto delito de homicidio, y frente a los otros dos investigados por hechos constitutivos de un presunto delito de omisión del deber de socorro".

Con respecto al delito de homicidio, la magistrada titular considera solamente a uno de ellos "único autor de la agresión consistente en una fuerte patada propinada la cabeza de la víctima que produjo su desvanecimiento y su caída al suelo sufriendo traumatismo cranoencefálico del que derivaron las graves lesiones encefálicas que determinaron su posterior fallecimiento". Para atribuir el delito de omisión de socorro a los otros dos investigados, el Auto explica que "a nivel indiciario, consta, y así se desprende de sus declaraciones prestadas en sede judicial y de las declaraciones de los testigos", que ambos investigados estaban presentes cuando se produjo la agresión, y fueron conscientes de la gravedad del estado de la víctima, "pese a lo cual no intentaron socorrerle o procurarle asistencia sanitaria dándose a la fuga junto al autor de la patada, dejando al herido sólo, tendido en el suelo, inconsciente y en efectiva situación de desamparo". Además la magistrada recuerda que el deber de socorro "no desaparece por la presencia de otros ciudadanos en las inmediaciones, siendo lo relevante la prestación efectiva del socorro necesario".



Carragal murió de un fuerte golpe

David Carragal no fue apaleado, recibió una única patada que no provocó lesiones mortales de forma directa, y su fallecimiento fue consecuencia de los daños causados por el impacto de su cabeza contra el suelo. Son las conclusiones de los forenses que analizaron el cadáver del joven profesor fallecido el 17 de junio del año pasado, ocho días después de ser agredido durante las fiestas de La Florida. El informe forense, al que en su día tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA y que confirmaría así la versión del agresor, J. C. C., que permanece encarcelado desde que se entregó a la Policía tras conocer la muerte de Carragal.

Los forenses del Instituto de Medicina Legal declararon hace unos días ante el Juzgado número 4 de Oviedo, que instruye las diligencias sobre la muerte de David Carragal. Su informe certifica que la entidad de las lesiones de la patada fue "mucho menor" que el traumatismo craneoencefálico provocado al impactar contra el suelo. Los médicos, peritos judiciales autores del informe solicitado por la jueza, ratifican así la tesis que la defensa de J. C. C., a cargo del abogado Gabriel Cueto, mantuvo desde el primer momento, corroborada también por la único testigo presencial de los hechos ajena a todos los implicados: que hubo una única patada, y no una paliza grupal.

La declaración de los forenses, que corrobora otra suya anterior en el mismo sentido, resulta de relevancia, dado que entre una condena por una muerte provocada por una patada (homicidio doloso, como solicita la acusación) y otra por un fallecimiento causado por una caída consecuencia de una patada (homicidio imprudente, como admite la defensa) las penas son muy dispares, más elevadas en el primer caso.