Viene el frío: Cabrales vive la nevada más grande en lo que va de año

"Es la nevada más potente de esta temporada", dice Patricia Valdés, quesera en Tebrandi, en Cabrales, donde la nieve está pintando el espectacular paisaje que disfrutan los pocos habitantes que pasan allí el invierno.

No es que sea una nevada histórico, pero sí que parece que va a ser la más importante de este año: "No nevó mucho este año y no es que sea mucho lo que ha caído pero es la nevada que parece va a ser más intensa. Lo que pasó es que en estas fechas supongo que se quitará pronto", dice Patricia Valdés.

Todo esto se debe a que la nieve y el frío vuelven a Asturias en plena primavera. La Agencia Estatal de Meteorología asegura que los próximos días el frío y las bajas temperaturas serán los grandes protagonistas. A continuación te mostramos la previsión día a día para el Principado.



Previsión martes

Precipitaciones débiles con probabilidad que sean en forma de nieve a partir de los 400-600 metros, y que acumularán más de 6 cm por encima de los 800 metros en la Cordillera. Precipitaciones débiles con probabilidad que sean en forma de nieve a partir de los 400-600 metros, y que acumularán más de 6 cm por encima de los 800 metros en la Cordillera.



Previsión miércoles

Nuboso o cubierto con precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día sin llegar a descartarse durante la primera de manera dispersa, y que localmente serán de mayor intensidad. Cota de nieve entre los 800 y los 1000 metros aumentando por la mañana por encima de los 1600 metros. Temperaturas en ascenso, notable el de las máximas en el interior y en general ligero el de las mínimas. Heladas débiles en la Cordillera, más intensas en las cumbres. Viento del este rolando a noreste, flojo en el interior.



Previsión jueves

Cielos nubosos con precipitaciones débiles, localmente de mayor intensidad en la mitad este, que tenderán a remitir de oeste a este por la tarde. Cota de nieve en torno a los 1100-1300 metros. Probables brumas y bancos de niebla matinales en Cordillera y Picos que se repetirán al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, menos acusado en el litoral. Heladas débiles en la Cordillera. Viento flojo del norte y noreste con intervalos más intensos en el litoral occidental.