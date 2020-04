Semana Santa virtual en directo: Misas desde Facebook y Youtube en miércoles santo

El Miércoles Santo también hay celebraciones religiosas que se pueden seguir a través de internet. A continuación te mostramos los oficios a los que puedes asistir de forma virtual.



Misa diaria en San José de Gijón







San Nicolás en Avilés









Retransmisión de las pasadas procesiones de San Pedro

Así empezó la Semana Santa virtual

Oviedo

La Procesión de la Borriquilla abriría a esta hora la #SemanaSantaOVD2020. Hoy, comenzamos a recordar las procesiones del año pasado para celebrar el que sería el 25 aniversario de su celebración de forma ininterrumpida #EnOviedoNosQuedamosEnCasa pic.twitter.com/jjNCk1kPx6 — @aytoviedo (@aytoviedo) April 5, 2020

Gijón

Avilés

Bendición virtual de ramos

Cuencas

Otros concejos

La Junta de Cofradías y Hermandades de Avilés retransmite las procesiones del año pasado en su página de Facebook.La crisis del coronavirus y su expansión por todo el mundo nos ha cambiado la vida y las costumbres. Por eso este año el confinamiento obliga a fieles y curiosos a seguir tanto las misas como las tradicionales procesiones de forma virtual.LA NUEVA ESPAÑA recopila en esta información todos los oficios religiosos y procesiones a las que vas a poder asistir sin moverte del sofá. Esta es, además una buen oportunidad para interesarse por la historia y el significado de cada una de las tradiciones que se celebran estos días. Por eso a continuación te mostramos las diferentes actividades que se organizan (de forma virtual) por toda Asturias.Esta información se actualiza a diario de tal manera que puedas seguir la evolución de los actos religiosos.Son palabras de la presidente de la junta de hermandades de Oviedo, Leo Bousoño, de cara a una jornada de Domingo de Ramos que vivirá su edición "más extraña" debido a las restricciones del estado de alarma, pero en la capital asturianae iniciativas originales para bendecir el mayor número de ramos y palmas posibles.Las parroquias de Oviedo llamaban a seguir a partir de las 11.00 horas la misa del Arzobispo, Jesús Sanz Montes, oficiada en Covadonga.La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén "La Borriquilla", con sede en San Pedro de los Arcos, emitió ayer domingo como primer paso de la Semana Santa un video de la procesión del año pasado a través de la cuenta de Youtube del fotógrafo Ray Porres (puedes ver la procesión en el vídeo que hay a continuación).El párroco de San Juan emitió (lo puedes ver bajo estas líneas) desde su propio perfil de Facebook la misa de Ramos que ofició desde la capilla de Fray Ceferino.El párroco de Teatinos, José Ramón Castañón emitió una misa por las redes en la que los niños "asistieron" a través de fotos con palmas que fueron enviando toda la semana.El párroco de San Francisco Javier de La Tenderina, Alberto Reigada salió (lo puedes ver en el siguiente vídeo) a la azotea de la iglesia para bendecir los ramos y palmas que los vecinos tengan en sus ventanas y balcones.Las tres cofradías de Gijón que durante todo el año preparan con esmero cada detalle de la marinera Semana Santa gijonesa viven estos días con cierta tristeza el confinamiento por el estado de alarma, que ha impedido cualquier manifestación religiosa por las calles de la ciudad.En la Hermandad de la Santa Misericordia, por ejemplo, compartirán durante toda la semana imágenes y vídeos de las procesiones de otros años a través de sus perfiles en las redes sociales para, al menos, dar visibilidad a la Semana Santa.También a las manualidades, puesto que muchos de sus penitentes trabajan en la elaboración de palmas caseras para celebrar el Domingo de Ramos.. Es el caso del párroco de San José, Fernando Llenín, que ha comenzado a retransmitir en Youtube (a través del vídeo que tienes bajo estas líneas lo puedes seguir) misas diarias. Mientras dure el coronavirus las misas diarias serán a las 19.00 horas. Los domingos, a la una del mediodía.También hacen un esfuerzo "2.0" por acercarse a sus fieles en la paroquia de Begoña Los Carmelitas con una misaEl sábado la Vigilia Pascualy el domingo la Ecuaristía de ResurrecciónEl Corazón de María emite en directo en Facebook e Instagram a las seis de la tarde la misma del jueves y el viernes santo, la Vigilia Pascual del sábado y la misma a las 13:00 horas del Domingo.Las iglesias, vacías; los santos, en sus peanas; los curas, dando misa solos en el altar; los pasos procesionales, guardados; y los fieles y cofrades, en sus casas, desde donde –al menos– podrán seguir los oficios por internet.No obstante, en Avilés, la localidad asturiana con más cofradías y que más procesiones programa cada año, nadie renuncia a vivir con las acostumbradas dosis de pasión y fervor religioso los días venideros. Faltarán las expresiones populares y el retumbar de los tambores, pero las principales parroquias avilesinas ofertan alternativas "virtuales" para llenar ese hueco sin salir de casa."Será una Semana Santa como las anteriores a 1948, que es el año en que está documentada la primera procesión organizada por una cofradía en Avilés, en concreto la de San Juan Evangelista", explica Rufino Arrojo, hermano mayor de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza, la que saca el Domingo de Ramos el paso de La Borriquilla entre un mar de palmas.Para cumplir con la costumbre de bendecir los ramos, tanto la parroquia de San Nicolás de Bari como la de Santo Tomás de Cantorbery (las dos más grandes de Avilés) anuncian misas en cuyo transcurso se hará la tradicional bendición de palmas, así sea a distancia.y en el caso de la de Santo Tomás (11.00 horas), el cura hará llegar el audio por Whatsapp a los niños de la catequesis y a cuantos fieles lo soliciten Después de estas líneas también tienes un video en el que lo puedes ver.Otra iniciativa local referida a la jornada de Ramos fuey que llevan adherido un trozo de palma; previa bendición, esas tarjetas se repartirán posteriormente entre los fieles interesados.La parroquia de. El Viernes Santo, el día que debería salir en procesión la Virgen de la Soledad, la parroquia de Sabugo, pero en lugar de la iglesia será en cada uno de los domicilios de los cofrades de La Soledad y demás feligreses. El párroco, Reinerio Rodríguez, "Neyo", hará rogativas especiales por los difuntos y enfermos de coronavirus, así como por la labor humanitaria de Cáritas, estos días desbordada por el aumento de familias en apuros.Alfonso López, el párroco de San Nicolás, tiene previsto hacer un uso intensivo de internet para hacer llegar a todos los hogares avilesinos que lo deseen el mensaje de la Semana Santa.El programa de Jueves Santo incluye misameditación con música de órgano de Bach e imágenes del interior del temploy oración nocturna. La meditación con Bach se repite el Viernes Santo, día en el que la misa será a las 18.30 horas. El Sábado comenzará con la retransmisión del ángelusreflexión sacerdotaly vigilia pascual. Ya por último, la misa dominical de Pascua está prevista para las, que pudiera ser presencial en función del levantamiento o no del Estado de Alarma.La parroquia de San Nicolás quiere dedicar estos días de meditación y oración a los afectados por el coronavirus y a cuantos están dando por mejor de sí mismos para curarlos. En este sentido se están recopilando los nombres de todos los afectados avilesinos para incluir sus nombres en una cruz que presidirá todos los oficios.Otra iniciativa en marcha consiste en transmitir por redes sociales los días correspondientes a cada procesión vídeos de ediciones de años anteriores. A este respecto, las horas y las direcciones electrónicas de acceso se anunciarán a su debido tiempo.Parroquia de San Nicolás de Bari. 12.00 horas. Reflexión a cargo de Jesus Higueras, párroco de Santa María de Caná de Madrid. 19.00 horas. Eucaristía. Los interesados en seguir estos actos en directo pueden hacerlo desde la página de Facebook @SanNicolasAviles.Parroquia de San Nicolás de Bari. 12.00 horas. Reflexión a cargo de Jesus Higueras, párroco de Santa María de Caná de Madrid. 19.00 horas. Eucaristía. Los interesados en seguir estos actos en directo pueden hacerlo desde la página de Facebook @SanNicolasAviles.Parroquia de San Nicolás de Bari. 12.00 horas. Reflexión a cargo de Jesus Higueras, párroco de Santa María de Caná de Madrid. 19.00 horas. Eucaristía. Los interesados en seguir estos actos en directo pueden hacerlo desde la página de Facebook @SanNicolasAviles.Parroquia de San Nicolás de Bari. 12.00 horas. Reflexión a cargo de Jesus Higueras, párroco de Santa María de Caná de Madrid. 18.30 horas. Misa de la Cena del Señor. 22.00 horas. Meditación con música de Bach. Los interesados en seguir estos actos en directo pueden hacerlo desde la página de Facebook @SanNicolasAviles. 22.30 horas. Oración en la noche, vigilia de ANE_y ANFE.Parroquia de San Nicolás de Bari. 12.00 horas. Meditación con música de Bach. 18.30 horas. Oficios de la muerte del Señor. Los interesados en seguir estos actos en directo pueden hacerlo desde la página de Facebook @SanNicolasAviles.Parroquia de Santo Tomás de Cantorbery.. Rezo del rosario desde los domicilios.Parroquia de San Nicolás de Bari. 12.00 horas. Retransmisión del ángelus. 12.15 horas. Reflexión a cargo de Jesus Higueras, párroco de Santa María de Caná de Madrid. 20.05 horas. Vigilia pascual. Los interesados en seguir estos actos en directo pueden hacerlo desde la página de Facebook @SanNicolasAviles.Parroquia de San Nicolás de Bari. 12.30 horas. Misa solemne de Pascua.El párroco de La Callezuela, Ceferino Fernández, hará repicar tres veces las campanas de la iglesia de San Julián el Domingo de Ramos a las 12.00 horas y a continuación hará una bendición desde la puerta de la iglesia para todos los vecinos del concejo, a los que se aconseja colocar los ramos y palmas en las ventanas.Los fieles de Laviana podrá vivir la Semana Santa a través de internet.. El Jueves Santo habrá misa a las 19.00 y la Hora Santa a las 22.30. El Viernes Santo habrá Via Crucis a las 12.00 y los Oficios de Viernes Santo a las 17.00. El sábado a las 12.00 será la Oración de Soledad de María y a las 22.00, la solemne Vigilia Pascual. El domingo volverán las misas de 12.00 y 19.00. Y a las 20.30, el Encuentro con el Resucitado camino de Emaús.Durante estos días el párroco también ha preparado audios con meditaciones sobre la Pasión que envía a los feligreses por whatsapp. Y los viernes a las 17.00 horas hay catecismo.Covadonga no renuncia la Semana Santa, aunque este año será virtual y los oficios se retransmitirán a través del canal de YouTube del Santuario, que retransmite 24 horas en directo desde la Santa Cueva. Las parroquias de la diócesis asturiana mantienen, por imperativo legal, las restricciones ante la emergencia sanitaria del COVID-19 y a menudo utilizan las redes sociales para acercarse a los feligreses.Jueves Santo, celebración de la Cena del Señor: 17:00 h.Viernes Santo, celebración de la Pasión del Señor: 17:00 h.Sábado Santo, Vigilia Pascual: 20:00 h.Domingo de Resurrección: 11:00 h.Luego, cuando finalice esta situación de aislamiento social, se repartirá entre los feligreses una ramita. El jueves santo se retransmitirá la oración de la hora santa a las 22.00 horas. El viernes santo compartirán un vídeo con la lectura del Via crucis, también a las 12. El domingo, a las 12, la misa de Pascua. Se podrá ver en el facebook Parroquias Fuentes del Narcea.. Se retransmitirán por la red social las misas del lunes, martes y miércoles a las 19.30 horas. El Viernes Santo, a las 11, los laudes, y a las 17, la misa de la Cena del Señor. El programa del sábado incluye el rosario de la Aurora, a las 8 de la mañana, y la vigilia pascual a las 20 horas. Finalmente, el Domingo de Resurrección, la misa será al mediodía.