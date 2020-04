Asturias terminará el curso el 23 de junio pero Educación evita fijar la fecha para el regreso a las aulas

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, y las comunidades autónomas, han acordado este miércoles que todos los alumnos de todos los cursos educativos avancen de curso, salvo en casos muy excepcionales. La consejera de Educación del Principado, Carmen Suárez, aseguró además durante una rueda de prensa telemática que tuvo lugar esta tarde que en Asturias "habrá evaluación y se respetarán los derechos de los alumnos a tener una nota". El curso terminará en el Principado el 23 de junio. "El año que viene veremos cómo podemos paliar las deficiencias que se presenten", afirmó.

Suárez insistió en este sentido en la necesidad de que todo el trabajo que se está haciendo desde casa sólo puede utilizarse para mejorar las notas. Y es que los estudiantes serán evaluados, pero esto no repercutirá en el paso al siguiente nivel salvo cuando se trate de casos flagrantes de necesidades educativas. La medida la dejó caer a primera hora en el Congreso la ministra Isabel Celaá, asegurando que "el aprobado será la regla general y la repetición la excepción".

Acerca de la vuelta al cole antes del verano Suárez no quiso concretar. "El hecho de que queramos no significa que podamos. En principio esta consejería no puede adoptar ninguna decisión sobre el regreso a las aulas, lo tiene que hacer Sanidad", sentenció. "Si no pudieramos recuperar la vuelta a las aulas, los contenidos que faltan tienen que recuperarse integrándolos en las propuestas del próximo curso", insistió. A pesar de todo en los cursos término como cuarto de la ESO "parece aconsejable que haya una progresión en los alumnos en lo que al aprendizaje se refiere. Las dos evaluaciones han tenido un balance y vamos a abordar la tercera parte que es en la que algunos cursos como segundo de Bachiller o cuarto de la ESO pueden progresar pero eso nunca puede ir en detrimento de los alumnos. En todo caso reforzará su evaluación del segundo trimestre".

Los exámenes de Segundo de Bachiller "van a estar marcados por la condición excepcional por lo que se van a adaptar para que se pueda responder a la mayor parte de las preguntas sobre lo que se haya impartido en general en los dos primeros trimestres". (En este enlace puedes consultar cuándo se va a celebrar la EBAU 2020 en Asturias).

Respecto a la brecha digital que deja fuera de la educación a distancia a muchos alumnos Suárez reconoció que "hay alumnos que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, más o menos un cinco por ciento". "Vamos a disminuir esa brecha con el reparto de equipos y conexiones", añadió a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA.



Abrir los colegios en verano

La consejera de Educación aseguró que el tema de abrir los colegios en verano para hacer un servicio a las familias "supera a esta institución". "Si hubiera informes sanitarios favorables no se trataría de incrementar la labor docente repasando o recuperando. La apertura de los centros sería para actividades lúdicas y de encuentro entre el alumnado", afirmó Suárez haciendo hincapié en que Asturias todavía no se ha planteado esa posibilidad.

"Se pensaría que las organizaciones que colaboran con extraescolares aumentaran su colaboración. Habría que estudiar si es posible", recalcó.