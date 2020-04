El grupo EDP sufre un ciberataque a su red informática y le piden 10 millones de rescate

La sede corporativa de Energías de Portugal (EDP), compañía energética hegemónica en Asturias, sufrió el lunes un ciberataque que ha afectado al funcionamiento de algunos de sus sistemas y servicios, aunque no al suministro de energía, aseguró la compañía. De acuerdo con las informaciones divulgadas en Portugal, los ciberdelincuentes habrían atacado servidores de EDP y reclamado un "rescate" equivalente a casi diez millones de euros a cambio de liberar datos financieros y de clientes bloqueados.

Fuentes de EDP en España confirmaron la existencia del ataque y que se están evaluando sus repercusiones. El suministro de energía y el funcionamiento de las centrales y redes de la compañía no estarían comprometidos, pero, sea como consecuencia directa del ciberataque o de las medidas de seguridad desplegadas para contrarrestarlo, algunos sistemas internos y externos de información no están accesibles y, por ejemplo, el servicio de atención a los clientes no puede funcionar con normalidad. Las teleoperadoras de ese departamento pedían ayer a quienes llamaban para hacer consultas que las retrasasen hasta la jornada de hoy.

La dirección de EDP en Lisboa divulgó una nota en la que confirmó la existencia del ciberataque. Afirmó que la acción no ha tenido "ningún impacto en la continuidad del suministro de energía" y que "los servicios críticos de supervisión y control de la red de distribución de electricidad están operando normalmente, aunque con adaptaciones resultantes de algunas limitaciones". La compañía, que ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades en Portugal y en España, relaciona el suceso con la crisis del coronavirus. "La pandemia está dando lugar al mayor volumen de ciberataques que hemos visto", señala el comunicado. Y añade: "Para contener los efectos de este ataque se aplicaron rápidamente medidas para prevenir y proteger los sistemas que respaldan las operaciones de la compañía". La web de EDP en España estaba ayer inactiva, aunque no el portal corporativo general de la multinacional lusa.

EDP no confirmó en su comunicación oficial la existencia de una petición de rescate por parte de los "hackers". Según informó el periódico portugués "Jornal de Noticias" y otros medios del país, los ciberdelincuentes habrían exigido el pago de una cantidad en "bitcoins" equivalente a casi diez millones de euros. Conforme a esta versión, el ataque habría "secuestrado" datos comerciales y financieros sensibles. Esta modalidad de cibercrimen se conoce como "ransomware" y consiste en que los piratas infectan el sistema informático de su víctima con un programa de software "malicioso" que bloquea información bajo la amenaza de que solo será liberada si se paga un rescate, generalmente en criptomonedas.