Fallece en Oviedo Eutiquio Casado, tío del presidente del PP, quien lo ha recordado en el Congreso

Eutiquio Casado González, tío del líder nacional del PP, Pablo Casado, falleció a los 94 años este lunes en Oviedo, donde vivía en una residencia en los últimos meses por su delicado estado de salud.

Nació en Matadeón de los Oteros (León) y se crio en una familia numerosa. Su hermano Miguel, oftalmólogo en Palencia, es el padre de Pablo Casado. Eutiquio vivió casi toda su vida en Oviedo, adonde le llevó su profesión de letrado del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda). Una vez llegó la democracia y se transfirieron competencias a las regiones, como funcionario de pleno derecho que era, pasó a depender del Principado, trabajando siempre en procesos de concentración parcelaria. En Oviedo se estableció y en la ciudad deja mujer y dos hijos.

Quienes lo conocían destacan que "era muy entregado en todo y generoso, siempre sonriente". Aunque se reconocía como un ovetense más, "tenía nostalgia por su pueblo" y por lso veranos que pasaba allí, en Matadeón de los Oteros. Se celebrará un funeral en su memoria en San Juan el Real cuando pase la crisis sanitaria.



Mención en el Congreso de los Diputados



Pablo Casado ha mencionado el fallecimiento de su tío esta misma mañana al inicio de su intervención en la sesión que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. Lo puso de ejemplo del drama que supone para muchas familias no poder despedirse de sus seres queridos fallecidos por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria.

"Ayer enterraron al hermano de mi padre. En soledad. Hablaba con mi primo anoche y me decía que nunca hubiera pensado que no hubiésemos podido estar con ellos. Pero mucho peor lo tienen aquellos contagiados (con el COVID-19), de los que sus familias ni siquiera han podido despedirse de ellos en los peores momentos", señaló el líder del PP.

A lo que agregó: "Cuántos dramas familiares hay en España, cuántas ausencias dramáticas ha habido, cada día siguen muriendo centenares de personas. En las ultimas 24 horas, cuatrocientos. Ha habido jornadas en España en las que ha habido más vicitimas que cinco atentados del 11M. Han muerto más personas que soldados aliados en el desembarco de Normandia. No son curvas ni picos, no son números, no son estadísticas frías; son familias rotas, vidas truncadas antes de tiempo".