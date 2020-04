La Fiscalía pide 11 años de cárcel para el joven que propinó una patada al maestro de Cudillero en La Florida

La Fiscalía solicita 11 años de prisión por homicidio para el joven acusado por la muerte de un maestro en las fiestas del barrio ovetense de La Florida en junio de 2019. El escrito de acusación provisional del Fiscal ya ha sido presentado en el Juzgado encargado de la instrucción del procedimiento, el número 4 de Oviedo. Con respecto a los otros dos investigados que figuran en la causa, en este caso como posibles autores de un delito de omisión del deber de socorro, el Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento provisional al considerar que no existen indicios suficientes de criminalidad contra ellos.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, sobre las 04. 50 horas del día 11 de junio de 2019, David Carragal y dos amigas, que habían estado divirtiéndose y tomando bebidas alcohólicas en las fiestas de La Florida de Oviedo, esperaban un taxi cerca de la Plaza Olímpica cuando el acusado y otros dos jóvenes, que también habían estado en la fiesta, se acercaron a ellos y les pidieron fuego y tabaco.

Carragal y sus dos amigas les contestaron que no tenían tabaco, pero el acusado y sus tres acompañantes comenzaron a repetir que querían "gas" y "mechero", según el relato del Fiscal. Entonces, las dos chicas se apartaron y comenzaron a cruzar la calle, mientras que el maestro de Cudillero mantenía una conversación con el acusado y sus acompañ,antes, "cuyo contenido no se ha determinado pero que no consta que fuera desafiante".

De repente, el acusado propinó a Carragal con su pierna izquierda una fuerte patada en la parte derecha de la cabeza, que le hizo caer de espaldas semiinconsciente y a plomo, y golpearse violentamente la zona parieto-occipital contra el suelo, tal y como consta en el informe de la autopsia adelantado por LA NUEVA ESPAÑA. Inmediatamente, el acusado y sus acompañantes huyeron corriendo.

La violenta e inesperada patada propinada por el acusado tuvo entidad para provocar que la víctima, que se encontraba en estado de embriaguez -a las 6,12 horas su tasa de alcohol en sangre era de 196 mg/dl-, cayera aturdido al suelo, de forma que no tuvo ocasión de apartar la cabeza ni anteponer los brazos para evitar o disminuir el golpe. Sin embargo, no fue suficiente para provocar su muerte.

David Carragal ingresó de urgencia en UCI del HUCA y, el día 14 fue intervenido. Durante su convalecencia permaneció en estado de coma estructural que, junto a diferentes complicaciones clínicas, abocaron a su muerte cerebral. Se le dio por fallecido a las 12.40 horas del día 17. Las graves lesiones originadas por la caída al suelo fueron las causantes del fallecimiento.

La Fiscalía sostiene que "el acusado sabía, al dar la patada en la cabeza a Carragal, que era probable que cayera al suelo sin control y causara su muerte, y aceptó tal posibilidad".

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de homicidio previsto en el artículo 138 del Código Penal, y solicita que se condene al acusado a la pena de 11 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante ese período de tiempo, y pago pago de las costas procesales.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a cada uno de los padres de la víctima con 50.000 euros y a su hermano, con 20.000, todo ello más los intereses legales correspondientes.