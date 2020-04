El Principado prevé "un retraso, no muy grande" en la variante de Pajares, por el COVID-19

El Principado prevé "un retraso, no muy grande" en la variante de Pajares, por el COVID-19

El Principado prevé "un retraso, no muy grande" en los plazos que afectan a la terminación de las obras de la Variante de Pajares por culpa del parón obligado por la COVID-19, según ha comentado el vicepresidente del Gobierno regional, Juan Cofiño, en su comparecencia ante el grupo de trabajo de la Junta General, de esta mañana.

"Hay un problema con los suministros de acero y ha faltado personal cualificado", reveló Cofiño, que dijo estar en contacto permanente con la secretaría de Estado de Infraestructuras. "La Variante es una de las máximas preocupaciones. El pasado viernes hablé con el secretario de Estado y me comentó que el alcance del retraso no está medido. Va a haber retraso, pero no será grande", contestó Cofiño a una pregunta realizada por el portavoz de Foro, Adrián Pumares.



La desescalada, un proceso "lento"

Cofiño considera que la operación salida del confinamiento obligado por la expansión del COVID-19 debe ser liderada por el Gobierno central y complementada por las comunidades autónomas con el fin de tener en cuenta sus peculiaridades.

Para el vicepresidente, en aras de la eficiencia y eficacia, la desescalada debe estar en manos del Gobierno central, sin que eso sea incompatible con la participación y colaboración de las comunidades autónomas ya que "se haría un flaco favor si el plan nacional y regional chocasen".

La desescalada, según Cofiño, debe ser pactada entre todas las autoridades y debe permitir la convivencia de la dirección nacional con las singularidades que incorporen las comunidades autónomas.

La concentración de la población en el área metropolitana central y el despoblamiento de las alas de la región son particularidades que, según ha añadido, deben ser consideradas en el caso de Asturias, que ha reclamado ya que se permita el huerto de familiares, que se autorice la celebración de mercados tradicionales y que se pueda practicar la pesca deportiva, por ejemplo.

Cofiño también se ha referido a la posibilidad de que quienes vivan en el área metropolitana y tengan huertos o segundas viviendas en otras zonas de la región puedan también utilizarlos en las próximas semanas.

"Hay que abrir camino por directrices que ya se han iniciado", ha indicado el vicepresidente antes de advertir de que aún es precipitado hablar de contenidos concretos del plan que en los próximos días Asturias va a trasladar al Ejecutivo central y que está siendo objeto de consultas con los ayuntamientos y otros agentes para que hagan llegar su idea de desconfinamiento.

En todo caso, ha reconocido que la salida del actual confinamiento va a ser un proceso "lento y que va a ocupar mucho mucho tiempo" por lo que serán necesarios meses para poder restaurar la normalidadad.

Respecto a los acuerdos que permitan la reconstrucción de la economía, Cofiño ha dicho que es fundamental conocer cuanto antes cuáles van a ser los parámetros de déficit, deuda y techa de gasto en los que podrá moverse Asturias a lo largo de la legislatura con el fin de poder hacer los ajustes presupuestarios precisos tras una situación excepcional que están obligando a rehacer las cuentas públicas "que han resultado muy tocadas por el nivel de gasto sanitario".