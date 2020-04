Proteger la seguridad y la salud en el trabajo, hoy más necesario que nunca

Sin duda, la pandemia desatada por el COVID-19 ha venido a cambiar la validez de todos los parámetros conocidos en nuestro entorno. El mundo, nos guste o no, se tambalea y es una certeza que el momento que vivimos marca un antes y un después. Quizá, quién sabe, incluso el final y el principio de una era.

Esta reflexión, no menos trascendental por lo repetida en estos días, toma auténtica dimensión a través de la contundencia de las cifras. Nuestro planeta lo habitan 7.700 millones de personas, de los cuales se considera población activa a 4.700, algo más del 60%. Pues bien, si hasta ahora veíamos como una labor inabarcable proveer a esa cantidad de individuos de los elementos imprescindibles para preservar su seguridad y salud en el ámbito laboral, en este nuevo escenario el objetivo se nos presenta como algo poco menos que imposible, aunque sin duda debe hacerse porque millones de vidas están en juego.

Parece claro que enfrentar un problema de semejantes dimensiones requerirá la aportación de todos los sectores de la sociedad y que solo podrá abordarse desde la colaboración. Todos los países de la escena internacional deben coordinar su trabajo tomando las decisiones adecuadas para buscar una salida y España no puede ser una excepción.

Nuestro país, con sus más de 23 millones de personas de población activa, tiene entre las ocupadas tan solo a unos exiguos 14 millones. Los 9 millones restantes se nutren de los parados registrados en el INEM, de trabajadores acogidos a ERTES según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y autónomos que han solicitado la ayuda por cese de actividad. Por tanto, a escala nacional, el reto del actual Gobierno de España debe situarse en gestionar satisfactoriamente que al menos quienes componen el bloque de personas ocupadas puedan acceder a los elementos de protección propios de su trabajo, que desde ahora deben incluir, además, los de contención para la propagación del virus. A esta indiscutible y obligatoria protección diaria de los trabajadores, se suma ahora la necesidad urgente de dar una respuesta firme por parte del gobierno central para garantizar la seguridad frente a la pandemia. Sin protección no ha habido pasado reciente, no hay presente y tampoco habrá futuro. Además, es imposible olvidar que si los gobernantes no cuidan y protegen a la masa laboral de su país, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, no hay expectativa alguna de crecimiento. Pero la gran cuestión es que las decisiones tomadas hasta la fecha por este gobierno no han sido las más adecuadas. Desgraciadamente, es público que su labor ha quedado en entredicho ante la dificultad, cuando no imposibilidad, de conseguir los tan necesarios equipos de protección individual (EPIS) durante los momentos más duros de la crisis, potenciándose así los contagios y el número de víctimas mortales en los sectores más vulnerables de la población. Si la obligación de nuestros gobernantes es salvaguardar a la ciudadanía no se entiende que no se hayan realizado test masivos para detectar a la población inmune. Esta acción además de permitir el control y reducir la posibilidad de rebrotes supondría relanzar la economía, tal y como viene proponiendo VOX.

Asturias no ha sido una excepción en la dinámica nacional. Aunque aquí el número de personas activas se reduce a 451.000, contabilizándose como ocupadas 392.000, tampoco fue posible facilitar a los integrantes de algunos sectores de alto riesgo, caso del personal de las residencias de mayores, el material de protección individual adecuado. Asturias, que se ha supeditado a las órdenes del gobierno central tanto por afinidad política como por la consecuencia de los dictados de estado de alarma decretado, ha sufrido igualmente el azote de la propagación pagando con vidas de asturianos la carencia, durante semanas, de estos elementos de protección indispensables.

Este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo llega para incidir aún más, si cabe, en la gravedad de todo lo ocurrido en este corto plazo de tiempo. Para resaltar lo inaplazable de iniciar una dinámica de concienciación, en la que no cabe más que aportar todo lo necesario para la seguridad de los trabajadores, comenzando desde las unidades más básicas de cada sector productivo. Solo la suma de cada una de estas acciones podrá aportar garantías de éxito y reducirá riesgos de modo progresivo. Solo así se solaparán las acciones preventivas hasta alcanzar un nivel supranacional.

Todos los gobiernos, locales, autonómicos, nacionales, deben comprometerse y velar sin excepción por la consecución de este fin, apartando sinceramente intereses particulares y partidistas. Si los ciudadanos han cumplido y cumplen con su parte, la respuesta de sus dirigentes no debería ser menos. No pueden quedarse atrás en el logro de objetivos que benefician a todos los españoles.