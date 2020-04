Levantalasidradop y apoya a los chigreros, lagareros y cosecheros del Principado

El COVID-19 y la crisis sanitaria que ha traído con él está causando estragos a nivel social, sanitario, y económico, siendo muchos los sectores que están sufriendo grandes pérdidas, por no hablar de los puestos de trabajo. En el Principado, uno de los colectivos más afectados, debido a su alta dependencia de las ventas de hostelería, paralizada desde el 14 de marzo y aún sin fecha para retomar su actividad, es el sidrero.

No hay nada más asturiano que la sidra, y por ello, desde el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias han lanzado una iniciativa con la que pretende apoyar a chigreros, llagareros y cosecheros de la región. Se trata de "#Levantalasidra para levantar asturias ", propuesta que en apenas dos semanas ha conseguido que se unieran más de 400 personas. No puede ser más sencillo, puesto que de lo que se trata es de escanciar en casa una botella de sidra DOP, grabarse en video o hacerse una foto y subirlo a las redes sociales con los hagstag #LevantaLaSidraDOP #SidraDOPEnCasa #SidraConDenominación #Etiquetina o cualquier otro que se quiera añadir. Además, debe nominarse al menos a tres amigos para que acepten el reto. Si no lo hacen, no les quedará más remedio que invitar a una botella de sidra con denominación cuando reabran los chigres, un día que los asturianos esperan con ansia.

En el tiempp que lleva en marcha la iniciativa, son más de 400 las personas que se han unido a ella. Tanto gente anónima como gente del sector sidrero y rostros más conocidos como el humorista Alberto Rodríguez, la surfista Lucía Martiño, la bloguera Isasaweiss, el campeón de escanciado Salvador Ondó, los futbolistas Diego Cervero, Javi Fuego o Iván Iglesias y José Armas "El Ilusionista", así como el periodista José Ribagorda o el hipnotista francés Jeff Toussaint, grandes amantes de la sidra asturiana.

VÍDEOS FACEBOOK DE ALGUNOS DE ELLOS

Entre los nominados que se unirán en los próximos días a #Levantalasidra están el futbolista David Villa, el piloto Fernando Alonso, el cocinero José Andrés, la actriz Paula Echevarría o el periodista Juanma Castaño.

Para incentivar esta propuesta, el Consejo Regulador de Sidra de Asturias DOP ha lanzado una campaña tanto en redes sociales como en televisión, prensa y radio, la cual incluye un vídeo con imágenes de la región y de personas escanciando en la que se pone en valor tanto la riqueza del Principado como la sidra DOP, protegiendo lo nuestro, puesto que la sidra es una de las señas de identidad de la región y uno de los productos que integran el sello "Alimentos del Paraíso".

El sector sidrero necesita el apoyo de todos para seguir adelante. Un gesto tan sencillo y tan único como el escanciado puede ayudarle, así que no hay más tiempo que perder. Todos a consumir Sidra de Asturias DOP y a compartirlo en las redes sociales.

