La EBAU tendrá dos opciones por pregunta, pero la elección es liosa en varias materias

La mayor opcionalidad de preguntas que tendrá la EBAU de este año podría generar confusión entre los estudiantes. Algunos de los más de 4.000 bachilleres que se enfrentarán a la prueba este verano -del 30 de junio al 2 de julio en convocatoria ordinaria, y del 21 al 12 de julio en extraordinaria- opinan que la nueva estructura resulta "liosa" en varias asignaturas. Por ejemplo, en Filosofía los alumnos tendrán que elegir una pregunta de 3 puntos entre cuatro opciones, otra pregunta de 3 puntos entre dos alternativas y otra cuestión de 4 puntos entre dos.

Según las últimas instrucciones de la comisión organizadora, todas los exámenes tendrán el doble de preguntas de las que haya que responder. La Universidad de Oviedo baraja sedes "grandes" para realizar la prueba masiva presencial, como el Palacio de los Deportes y la Fábrica de Armas en Oviedo o la Laboral en Gijón.

A dos meses de que se celebre la EBAU, la comisión organizadora publicó ayer unas instrucciones para adaptar la Selectividad a la pandemia del coronavirus. Tanto estudiantes como profesores esperaban como agua de mayo los detalles sobre cómo iba a ser la prueba de acceso a la Universidad. El tiempo estimado para cada examen no cambia (90 minutos), cada asignatura consistirá en una sola propuesta de examen y "se procurará utilizar, al menos, un elemento curricular de cada uno de los bloques de contenidos o agrupaciones que figuran en la matriz de especificaciones de cada materia".

El cambio más destacado es que habrá opciones A y B por cada pregunta, lo que significa que los alumnos tendrán mayor capacidad de elección y podrán configurar la prueba a su gusto. Pero para hacer esta configuración deberán estar bien atentos. No será válida la selección de preguntas que sumen más de 10 puntos, ni agrupaciones de preguntas que no coincidan con las que indicaron que iban a responder. Esos casos podrían conllevar "la anulación". Por ejemplo, en Lengua Castellana y Literatura, que es una materia obligatoria, los alumnos tendrán que elegir cinco preguntas de 1 punto entre 9 alternativas, y dos cuestiones de 2,5 puntos entre cuatro opciones. No vale combinarlas. En otras pruebas, como Matemáticas, la elección será más fácil: cuatro preguntas a responder entre ocho.

Por lo demás, se mantienen los criterios de evaluación y de corrección, aunque habrá "pequeñas modificaciones en el valor de algunas preguntas, en algunas materias, para garantizar la flexibilidad en la optatividad en todas las pruebas".

La Universidad de Oviedo, que elaborará un protocolo para dar "seguridad" a alumnos y profesores, estudia la posibilidad de cambiar las sedes, pero sin alterar las localidades. Es decir, Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Ribadesella, Cangas del Narcea y Tapia de Casariego. "Hacer la prueba en los centros de Secundaria, como están planteando otras comunidades, es una posibilidad. Y también recurrir a locales amplios y grandes, como el Palacio de los Deportes y la Fábrica de Armas en Oviedo, la Laboral en Gijón, el campus universitario en Mieres, los polideportivos en Avilés...", avanzó ayer el Rector, Santiago García Granda.