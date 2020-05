Los jueces rechazan que la pareja de las fotos y vídeos íntimos del club Grisú evite la cárcel

Sus delitos son demasiados graves y han demostrado tal "perversidad" que no pueden beneficiarse de la suspensión de la condena. La Sección Tercera de la Audiencia de León rechaza que el entrenador y la jugadora del equipo de fútbol femenino Grisú, de Oviedo, que hicieron fotos y vídeos íntimos a las integrantes del equipo en los vestuarios y a las hermanas (una menor y otra discapacitada) de la mujer puedan evitar el ingreso en prisión, como solicitaban las defensas y el propio fiscal, que pidió "una segunda oportunidad" para ambos en atención a su falta de antecedentes y a que "no hicieron daño". Para sorpresa de todos, el fiscal rebajó los 29 años que pedía inicialmente para el entrenador a siete años y medio y solicitó que la pena se sustituyese por una multa a cambio de que siguiese un tratamiento psiquiátrico. También pedía que ella no ingresase, porque en el futuro "tendría que cuidar a sus hermanas", a las que había fotografiado en poses sexuales para solaz del entrenador, que era su pareja. Los letrados de la acusación, Jaime Carvajal y Alberto Rendueles, estaban en contra de que se suspendiese el ingreso en prisión.

La mujer, A. F. G., de 36 años, llegó al club de fútbol en septiembre de 2016 y solo uno o dos meses después inició una relación secreta con el segundo entrenador y delegado del equipo, que comenzó a pedirle que hiciese fotos con el móvil a sus compañeras de equipo mientras se encontraban en el vestuario duchándose o cambiándose de ropa. Pese a sus reticencias iniciales, la ahora acusada comenzó a hacer las fotos en diciembre de 2016 y hasta que acabó la temporada, en mayo de 2017.

Entre los meses de mayo y julio de 2017, el hombre logró además convencer a su novia de que le suministrara material de contenido sexual de sus hermanas, residentes en Villablino (León), bajo la amenaza de romper la relación si se negaba a hacerlo. Todo el asunto salió a la luz al saberse que, haciéndose pasar por representantes del grupo musical "Gemeliers", tanto el entrenador como la jugadora habían contactado a través de Facebook con otra menor, esta de 14 años y tutelada. A esta adolescente la convencieron para que les enviase fotografías suyas en las que aparecía desnuda. El señuelo era que querían comprobar si podía participar en el rodaje de un videoclip musical.