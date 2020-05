El teletrabajo ha llegado para quedarse...

Nada de lo que nos ha traído esta pandemia ha sido bueno. Aunque durante este tiempo hemos aprendido una lección, que podemos adaptarnos a una situación inédita y cambiante. En este mes y medio de encierro hemos tenido que enfrentarnos a numerosos desafíos y a algunos retos que parecían inalcanzables. Uno de ellos, el teletrabajo.

La crisis sanitaria nos empujó a reconvertir nuestro espacio laboral. Y así, un día, transformamos nuestro salón en la oficina. Y algunos comprobamos lo que ya intuíamos, que podíamos ser más rápidos y efectivos desde casa que en nuestro lugar habitual de trabajo. Sustituimos los tacones por las zapatillas, con lo que ganamos en rapidez y en comodidad. De pronto, éramos expertos en plataformas y aplicaciones que no conocíamos, pero que nos permiten solucionar asuntos y avanzar laboralmente a través de videoconferencias. Porque nuestras reuniones, de pronto, eran telemáticas y aprendimos sobre la marcha a utilizar Zoom, Hangouts, Webex, Skype, Teams€ El tiempo que nos ahorrábamos en acudir a la otra punta de la ciudad para reunirnos, lo aprovechamos para asistir a webinars. Vamos, que fuimos, y somos, un chollo.

Y si hemos de subrayar algo de todo esto es que empresas, administraciones y trabajadores hemos sabido estar a la altura y sacar adelante cada jornada laboral. Y ahora vemos más ventajas que inconvenientes a esta nueva forma de trabajar. Algunos estereotipos erróneos que despertaban las reticencias de muchos empresarios, como imaginarse a sus empleados teletrabajando en el sofá y en pijama, o ideas preconcebidas como que el teletrabajo implicaría un menor rendimiento, incluso jornadas interminables, se han caído del imaginario colectivo, también del de los trabajadores, como un castillo de naipes.

Muchas de esas empresas y algunas administraciones han tenido que adaptarse a este nuevo modelo de trabajo en tiempo récord. Y eso ha supuesto hacer inversiones en tecnología que venían retrasando. Pero ahora no lo han pospuesto, ni se lo han pensado. Hemos visto que instituciones estancadas tecnológicamente como los ayuntamientos o los parlamentos han sido capaces de hacer plenos y votaciones remotas con el único fin de poder avanzar en la gestión pública. Y, por cierto, hemos visto también que en nuestro parlamento, el asturiano, urge una reforma del reglamento de la cámara. La reforma, entre otras cosas, podría permitir llevar a cabo la actividad parlamentaria online con total garantía. Nuestras instituciones deben subirse al siglo XXI y adaptarse a las nuevas condiciones tecnológicas, políticas y sociales.

¿Por qué razón no deberíamos seguir apostando por el teletrabajo y todas las ventajas que nos proporcionan las nuevas tecnologías si ya se han puesto las bases y recursos para hacerlo?

Es posible que haya un porcentaje de la población para quien esta "primera vez" no haya sido una experiencia del todo gratificante. Resulta obvio que hay excepciones. Una familia que vive y trabaja confinada en su hogar, con niños pequeños alrededor, compartiendo mantel y ordenador, seguramente no saque un buen balance de su teletrabajo. Pero la realidad de trabajar a distancia no es esa. Porque el confinamiento pasará y debemos quedarnos con que existe la posibilidad de trabajar de una forma sostenible. Existe la posibilidad de acabar con jornadas interminables de oficina, de hacer equilibrismos para conciliar vida personal y profesional, de hacer carreras hasta el colegio para no llegar tarde a la oficina, de sobrecargarnos de trabajo y de cargar con el cuidado de nuestros pequeños a sus abuelos.

El teletrabajo ha llegado para quedarse, como todas las ventajas que lo acompañan y de las que el tiempo es su principal aval. Tiempo para trabajar. Tiempo para nosotros. Tiempo para los nuestros, para el ocio y el descanso. Tiempo€ que se traduce en ahorro. En un ahorro que va más allá del económico. Tiempo que se convierte en bienestar y felicidad, el único sentido que tiene la vida.