Denuncian el "comportamiento peligroso" de un conductor al encontrarse con un oso

Un conductor se encuentra con un oso en la carretera del Puerto Ventana, en Teverga. El plantígrado intenta subir por un talud. "¡Por ahí no, guapo; por ahí no subes!", grita el vecino desde su todoterreno. El animal se asusta y corre carretera abajo hasta que se desvía al arcén. El conductor sigue dando voces: "Vamos, hombre". Y no contento con eso, se baja del coche y se acerca al oso. "¡Qué haces, hombre!, Toma ven, vamos guapo", dice insistentemente, hasta que, por fin, el plantígrado sale espantado corriendo.

Sucedió esta mismo semana. El propio conductor grabó lo ocurrido y lo difundió por WhatsApp. La Fundación Oso Asturias denuncia que este conductor "hizo todo lo contrario a lo que debe hacerse". "Este tipo de comportamientos ponen en peligro a los osos", se quejan.

La institución conservacionista, encargada del cuidado de "Paca" y "Molinera" en el cercado de los Valles del Trubia, explica que ante una situación similar lo que hay que hacer es "detener el coche, poner las luces de emergencia y esperar a que el animal se marche". "En ningún momento podemos conducir en su dirección, porque eso puede ocasionar un accidente, y mucho menos bajarnos del vehículo", aclaran. No hay que olvidar que un oso es un animal salvaje.