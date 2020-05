Barbón insta a utilizar las mascarillas siempre que no se puedan mantener la distancia de seguridad

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha planteado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el fondo autonómico de 16.000 millones de euros para la recuperación de las comunidades no se distribuya atendiendo a criterios de población ni de incidencia de la pandemia de la COVID-19.



"Asturias ha invertido mucho recursos en prevenir antes que en lamentar, hemos ido por delante y no es una cuestión menor", ha apuntado Barbón tras participar en la Conferencia de Presidentes telemática celebrada este domingo. Barbón se mostró además preocupado por las aglomeraciones vistas ayer. "Si la ciudadanía opta por aglomerarse y hacer vida social como si no pasara nada, corremos el riesgo cierto de rebrote. Quiero recomendar que la gente opte por la utilización de la mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros", afirmó.





En la reunión, Sánchez les ha informado de que de esos 16.000 millones, diez mil se destinará a compensar el exceso de gasto sanitario, cinco mil a compensar el desplome de los ingresos públicos de las comunidades y mil al exceso de gasto sociosanitario.Ese fondo no reembolsable, cuya estructura se definirá en reuniones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parte, a juicio del presidente asturiano,y será necesario relacionarlo con los nuevos objetivos de déficit que fije el Gobierno central para las comunidades autónomas.Además, Barbón se ha mostrado partidario de mantener el vigente estado de alarma a la hora de afrontar la desescalada ya que gestionarla de forma autónoma en cada comunidad supondríaal carecer las autonomías de competencias para limitar la movilidad entre provincias lo que podría generar desplazamientos de zonas con mayor incidencia a otras con menos.El presidente asturiano, que ha pedido también que se anticipe la apertura de todos los centros de investigación y no sólo los ligados a la lucha contra la COVID-19, ha pedido además que se matice la situación de la hostelería por comunidades dadas las diferencias existentes.y de que también se mantengan las ayudas a autónomos que tengan que abrir sus empresas.