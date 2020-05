Barbón rechaza que se prime a las regiones más afectadas por el virus

Asturias rechaza que los 16.000 millones del fondo no reembolsable para las comunidades se reparta en función de la población, ni de la incidencia de la pandemia de coronavirus. "No sería justo" para la región, afirmó ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, al considerar que por su escaso peso poblacional y porque Asturias invirtió "muchos recursos públicos en prevenir antes que lamentar, gracias a lo cual, junto con la labor de los sanitarios, siempre hemos ido por delante" en la lucha contra la pandemia y esta "no es una cuestión menor", indicó el jefe del Ejecutivo regional.

Tras la ya habitual conferencia de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concretó que los 16.000 millones del fondo destinado a las comunidades constituye la mayor inyección que jamás recibieron los territorios. Montero se comprometió liberar 6.000 millones de forma inmediata y el resto se transferirá en sucesivas tandas a lo largo del segundo semestre.

De esos 16.000 millones, 10.000 se destinará a compensar el exceso de gasto sanitario, 5.000 a compensar el desplome de los ingresos públicos de las comunidades respecto a lo estimado en sus presupuestos, y 1.000 al exceso de gasto sociosanitario, según expuso Barbón al término de la conferencia de presidente. El Ejecutivo central tendrá, a su juicio, que "explicar mejor" el significado exacto de fondo "no reembolsable". La propuesta parte de "cifras muy interesantes", que será necesario relacionar con los "nuevos objetivos de déficit" que fije el Gobierno central.

El jefe del Ejecutivo asturiano se mostró partidario de mantener el estado de alarma en toda España para afrontar la desescalada, al considerar que gestionarla de forma autonómica implicaría "un riesgo" porque las comunidades carecen de competencias para limitar la movilidad entre provincias, lo que podría aumentar el riesgo de contagios. Barbón pidió también que se matice la situación de la hostelería por comunidades dadas las singularidades y se mostró satisfecho de que el Gobierno haya atendido su demanda de mantener los ERTE del sector hostelero aunque abran los establecimientos.