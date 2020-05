Renfe retoma el lunes el 90% de sus servicios de cercanías

El próximo lunes, 11 de mayo, Renfe va a recuperar la actividad habitual de los trenes en los distintos núcleos de Cercanías, lo que supondrá volver a los niveles de circulación previos a la declaración del Estado de Alarma. En concreto en Asturias la previsión es que tanto las Cercanías de Renfe como las de Ancho Métrico vuelvan a dar un servicio que será como si retomaran sus frecuencias al 90% , mientras que los fines de semana el porcentaje de circulaciones se situará algo más bajo, en torno al 60%.

Desde la declaración del Estado de Alarma motivada por la pandemia de coronavirus, Renfe tuvo que adaptar sus servicios de Cercanías a las necesidades de los distintos escenarios de movilidad decretados por el Gobierno, para cumplir con las medidas de seguridad entre viajeros y poder ofrecer un servicio básico.

Según la compañía "la recuperación de la actividad habitual será paulatina y adaptada a la demanda de cada núcleo, garantizando un número de frecuencias suficiente para facilitar la distancia de seguridad entre viajeros y para evitar aglomeraciones". Por eso desde Renfe se asegura que se incrementará las frecuencias, especialmente durante las horas punta para garantizar la movilidad de los viajeros.

Para aclarar la situación a los viajeros Renfe va a lanzar campaña de comunicación para dar a conocer a todos los usuarios de Cercanías las recomendaciones, medidas obligatorias y condiciones del servicio que a partir del día 11.

Durante las semanas en las que se ha prolongado el Estado de Alarma, los diferentes núcleos de Cercanías han registrado caídas de la demanda de entre el 80% y el 90% con respecto a los días equivalentes del año 2019. La ocupación de los servicios en hora punta ha rozado el 15% en algunos núcleos, pero la tónica general han sido los bajos niveles de ocupación media diaria.



Recomendaciones generales para el transporte público



Para dar a conocer las recomendaciones de las autoridades sanitarias para viajar en transporte público Renfe hará una campaña informativa que incidirá en los siguientes aspectos.

1.- No utilice el transporte público si está diagnosticado de COVID-19, o si usted o alguien de su domicilio tiene síntomas compatibles con la enfermedad.

2.- Evite los desplazamientos si no son estrictamente necesarios. Utilice siempre que pueda medios telemáticos para realizar su trabajo o sus gestiones.

3.- Si tiene que desplazarse hágalo preferentemente a pie, en bicicleta o en cualquier otro modo de transporte individual.

4.- Consulte los horarios antes de salir de viaje y programe su desplazamiento con tiempo suficiente. Manténgase informado sobre servicios reducidos, paradas suprimidas y estaciones cerradas.

5.- Procure evitar el transporte público si pertenece a un grupo de riesgo.

6.- Evite las horas punta siempre que sea posible.

7.-Evite pagar en efectivo. Utilice preferiblemente las máquinas de auto venta y el pago con tarjeta bancaria.

8.- Mantenga las normas de higiene respiratoria.

9.- Lleve mascarilla mientras utilice el transporte público, tanto dentro de los vehículos como en las estaciones, paradas y pasillos.

10.- Evite, en lo posible hablar con otros usuarios o por teléfono. No consuma alimentos o bebidas.

11.- Procure mantener la distancia social con otros usuarios.

- En las salidas y entradas a las estaciones deje siempre espacio suficiente con otros usuarios, especialmente si se forman colas en el momento de validar su billete.

- Distribúyase en las paradas de autobús, los andenes y en el interior de los trenes/autobuses de manera que se mantenga la distancia social.

- En las escaleras mecánicas, mantenga una sola fila, sin adelantar a los que se encuentran delante y mantenga una separación de al menos dos escalones.

- No utilice los ascensores, salvo en casos imprescindibles.

- Mantenga una distancia prudencial hasta el borde del andén o la calzada a la llegada del tren/autobús, y no se acerque a las puertas antes de la bajada de los usuarios que vienen en el tren/autobús.

- No se crucen al subir y bajar del tren/autobús. No se precipiten al bajar y al subir. El tren/autobús no se irá hasta que hayan bajado y subido todos los viajeros.

12.- Preste atención a la señalización, a los avisos por megafonía y a las indicaciones de los conductores y del personal de seguridad. Le ayudará a prevenir contagios.

13.-Antes de iniciar su desplazamiento y cuando lo finalice, lávese bien las manos con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico.

14.- Permanezca en la estación el tiempo mínimo imprescindible.