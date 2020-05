Las inmobiliarias, tras la crisis del coronavirus: así es el tipo de casa más buscada en Asturias

No sólo las relaciones sociales cambiará este periodo de confinamiento para superar la crisis sanitaria. También los hábitos de compra. Especialmente en lo que a propiedades inmobiliarias se refiere. Según un informe publicado por un conocido potal inmobiliario, la búsqueda de viviendas con piscina en Asturias ha aumentado un 6,4 por ciento en las últimas semanas. Nadie quiere que un nuevo confinamiento le pille en un minúsculo piso.

Según las anuncios publicados en el citado portal inmobiliario, en Asturias hay cerca de 1.000 viviendas con piscina a la venta. Las hay para todos los gustos y bolsillos. Desde una chalé de 2,4 millones de euros en el gijonés barrio de Somió, hasta una piso en Castropol en una comunidad con una zona de baño común por 40.000 euros.

La propiedad más cara con piscina a la venta en Asturias, tal y como se refleja en la web de esta inmobiliaria, cuesta 2,35 millones de euros. Se trata de una parcela ubicada en la Providencia (Gijón) con dos viviendas unifamiliares de 413 y 341metros cuadrados respectivamente; todo ello construido sobre una parcela de 2.560 metros cuadrados. Además de con la ya mencionada piscina, el inmueble cuenta con garaje y está adaptado a personas con movilidad reducida.

La segunda propiedad de este ranking está también en Gijón. En Somió, concretamente. Es una casa con seis habitaciones y cinco baños edificada en una finca de 4.571 metros cuadrados. Además cuenta con dos salones con chimenea, despacho, bodega, dos cocinas y garaje para tres coches. Todo ello se vende a un precio no apto para todos los bolsillos: 2,29 millones de euros.

El podio de esta singular clasificación lo completa una propiedad ubicada en Salinas (Castrillón). En primera línea de playa, a apenas cinco pasos del arenal, se ubica esta casa de estilo moderno con cinco habitaciones. Además de piscina, cuenta con solarium, jardín y balcones. ¿El precio? La nada desdesdeñable cifra de 2,25 millones de euros.

Pero no hace falta ser multimillonario para poder adquirir una vivienda con piscina. En Figueras, a orillas del Eo, se venden apartamentos de 44 metros cuadrados por 40.000 euros. La piscina, eso sí, es comunitaria y se comparte con el resto de vecinos de la urbanización.

Con una inversión ligeramente superior, de 52.000 euros, se puede adquirir un apartamento en Posada de Llanes en una urbanización que también cuenta con zona de baño. No es lo único bueno, tal y como resalta su vendedor, que destaca que esta propiedad se encuentra a unos 3 kilómetros de las playas de Torimbia y San Antolín.