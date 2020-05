Andrés Pascual: "Es buen momento para viajar a nuestro interior de luz y sombra"

"Una actitud saludable, mantener la calma y abrazar el estado caótico e inesperado como algo natural, ni bueno ni malo, en el que tenemos que navegar". Así entiende Andrés Pascual, escritor y conferenciante motivacional, que deben afrontarse situaciones emocionales críticas como las generadas por el coronavirus. El autor riojano presentó ayer su última novela, "El beso del ángel", un emocionante thriller que se desarrolla en Logroño, mediante una conversación telemática con María José Iglesias, directora del Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, en la que trazó un paralelismo entre las vivencias extremas por las que pasa la protagonista del libro con las que se derivan de la actual crisis. "Podemos hincar la rodilla o, por el contrario, aceptar que la lucha es el estado natural del ser humano y afrontar lo que pase sin ansiedad", subrayó Pascual.

El novelista, viajero impenitente, llamó a adaptarse a las circunstancias con la mayor naturalidad. "Si la pandemia nos impide hacer grandes desplazamientos, estamos ante un buen momento para hacer un viaje al interior de nosotros mismos, con la luz y la sombra que todos tenemos", indicó el novelista, que también reivindicó la necesidad de ser un "poco estoicos", siguiendo las "Meditaciones" de Marco Aurelio.

El autor reconoció que "nadie podía pensar" que iba a presentar la novela en estas circunstancias, cuando ya debería estar en las librerías desde el 24 de marzo. "Tenía una agenda de presentaciones en 14 ciudades, dos conferencias en el extranjero y, de repente, me dicen que todo se ha cancelado. En ese momento, como cualquiera, pude pensar que todo se había venido abajo y que yo también me iba abajo. Pero lo que hay que hacer es adaptarse a la situación. Es decir, no puedo viajar a Asturias, pero sí puedo compartir esta novela de manera virtual con los lectores de LA NUEVA ESPAÑA", explicó Pascual. Y es que, a su juicio, "todo sigue funcionando, pese al caos, y, por tanto, no me voy a amargar: voy a ocuparme de lo que puedo controlar y no preocuparme de lo que no puedo controlar."

Para Pascual, con independencia de lo caótico que nos pueda parecer el día a día, "debe fluir la energía para que las cosas realmente puedan cambiar, con toda la ilusión y con todo el entusiasmo". El también autor de "A merced de un dios salvaje" sostiene que de la situación generada por el virus se extrae la "enseñanza" de que "creemos que necesitamos muchas más cosas de las que realmente necesitamos, no solo material sino también emocionalmente".

"Sí que sería maravilloso haber ido a Oviedo para presentar el libro, pero no he necesitado ir porque lo pude hacer por internet", ejemplificó el novelista.



La investigadora Belén Cabal habla esta tarde de la resistencia de los virus

"La resistencia antimicrobiana, la pandemia invisible" es el título de la charla que ofrece esta tarde a las siete en la sala virtual del Club Belén Cabal, investigadora del Centro de Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC).

Las bacterias, hongos, virus y parásitos pueden resistir ataques de agentes antimicrobianos. Los tratamientos convencionales se vuelven ineficaces y las infecciones persisten. Presentará el acto Ángeles Gómez, delegada institucional del CSIC en Asturias. Para inscribirse basta con pinchar en este enlace.