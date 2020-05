El hospital provisional de la Feria de Muestras se mantendrá ante "posibles rebrotes"

El Principado "colaborará" con los ayuntamientos para controlar las playas más concurridas de Asturias, según ha confirmado Adrián Barbón. El presidente autonómico ha querido "desdramatizar" sobre la apertura de los arenales, posible en la fase 2 de desescalada, que entrará en vigor en Asturias desde este lunes. "El problema de acumulamiento se da poco en Asturias, en nuestras playas no hay masificación salvo en lugares concretos. El Gobierno regional nunca va a mirar a otro lado y colaborará con los ayuntamientos sobre el terreno", afirmó Barbón, quien quiso replicar "al ministro Illa porque no puede que no tiene competencias en la materia, según la ley de Costas sí las tiene". El presidente del Principado se remitió a una reunión de trabajo que habrá el lunes y afirmó que "en Asturias nunca se han abierto las playas el 25 de mayo, no es lo lógico".

Barbón también dejó entrever que la pretensión del Principado "es compatibilizar" el hospital provisional montado en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón con la celebración de la Feria Internacional de Muestras. "Mantendremos ese hospital de campaña como reserva estratégica durante la desescalada y ante un problema de posible rebrote. Un partido me ha criticado por montar este hospital de campaña. No voy a a entar en confrontación político pero en Asturias nos anticipamos cuando en otras autonomías estaban desbordados y con gente muriéndose en los pasillos. Seguirá como reserva estratégica y será compatible con otras actividades", afirmó Barbón en lo que parecía una alusión a la Feria de Muestras que se celebra en esa espacio durante el mes de agosto.