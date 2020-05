El presidente regional da la bienvenida al deporte por toda Asturias y sin restricción horaria

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha confirmado algunas de las novedades que habrá en Asturias a partir de mañana, cuando la comunidad entre en la fase 2 de la desescalada en el marco del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Algunas de ellas están relacionadas con la práctica del deporte. El presidente regional ha confirmado que los deportistas no federados podrán "moverse por toda la comunidad de Asturias", así como que podrán hacerlo prácticamente a cualquier hora: "En materia deportiva ya saben que casi no existen límites horarios".

Una apertura que Barbón ha hecho extensible a las familias: "También las familias, el padre y la madre ya pueden salir con sus niños a pasear sin la limitación que se planteaba", dice. El presidente regional dice haber visto así respondidas algunas de sus reclamaciones en la reunión de presidentes de comunidades autónomas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque, reconoce, aún quedan por responderse algunas reclamaciones en cuanto a la normativa para las playas: "Hemos pedido modificar el criterio de aforo de las playas porque en este sentido no es lo mismo el norte que el sur".

En otro sentido, además de considerar esta una gran oportunidad para ahondar en un organización "federal" del país, ha pedido que se amplíe el estado de alarma hasta julio para evitar los desplazamientos a Asturias de personas de otras zona de España más afectadas por la pandemia del coronavirus: "El estado de alarma tiene que prologarse, como mínimo, hasta finales de junio".

Asimismo, el presidente de Asturias ha pedido que se estudie la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública que permita que el Sistema Nacional de Salud no sea sólo "la suma de diecisiete" y que las decisiones que se adopten en la Conferencia Interterritorial no se limiten a ser recomendaciones y puedan tomarse por mayoría, simple o reforzada, y no por consenso.

A su vez, Barbón ha reiterado su petición de que el reparto del fondo de compensación por los gastos derivados de la pandemia atienda a la población protegida, al número de pruebas PCR realizadas y no solo a la cifra de positivos para atender así "el esfuerzo sanitario" de cada comunidad y que no sirva para camuflar rebajas fiscales, a la vez que ha pedido definir el papel de las comunidades autónomas en los pactos para la reconstrucción de España.