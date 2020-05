El periódico refuerza el regreso de los bares

Cada vez más hosteleros asturianos se animan a reabrir, y, con ellos, no puede faltar el periódico. LA NUEVA ESPAÑA empezó ayer su campaña de apoyo a un sector clave para la economía asturiana, regalando a dueños de bares, cafeterías y restaurantes el periódico durante quince días. Empresarios y clientes agradecen este esfuerzo del diario líder en la región, que, además, refuerza así la histórica relación entre hostelería y prensa.

Café y periódico o vermú y periódico. Son binomios incluidos en el día a día de muchos asturianos. De ahí el valor de una medida con la que LA NUEVA ESPAÑA ha querido premiar el sacrificio de los hosteleros además de ayudarles en su vuelta a la normalidad. Un regreso que no puede dejar de lado el servicio de prensa, respaldado además por científicos y por la Organización Mundial de la Salud, que ha recalcado que la lectura de diarios es una actividad segura.

Por eso, José Peña, del local ovetense Pagos Viejos, cuenta con que el regreso de la prensa sea un signo importante de la vuelta a la normalidad en la hostelería. A su juicio, el diario es un aliciente más y "nunca debe faltar" en un local. En el suyo, en la plaza de la Catedral, ayer no faltaba LA NUEVA ESPAÑA, imprescindible en su día a día.

"Un bar sin periódico no puede ser". Así de claro se muestra Javier López, del Café Mayerling de Gijón, que alaba la iniciativa de LA NUEVA ESPAÑA "para que así no se pierda la buena costumbre de leer el periódico, que está muy arraigada". Desde que abrieron sus puertas, este pasado fin de semana, "la gente nos preguntaba si podían coger el periódico para leerlo o sacarlo a la terraza", un gesto, el de leer la prensa en los bares, que "se está normalizando" nuevamente tras la pandemia. Así lo cree también Eduardo González, del Café Gales. "Con todas las tecnologías que existen, la gente sigue bajando a la cafetería a leer la prensa mientras desayuna", asegura. "En hora punta es difícil encontrar un periódico libre", agrega. Precisamente por ello, aplaude el gesto de LA NUEVA ESPAÑA. "Es un apoyo muy importante para el sector de la hostelería y para los kioscos en estos momentos tan duros", remarca.

La hostelera avilesina Mónica Suárez celebra también la medida de este diario: "Me parece una idea fantástica, y más aún porque con este gesto el periódico entiende lo que estamos pasando los hosteleros". La hostelera opina además que el hecho de contar con prensa en sus negocios es un símbolo de que "hay actividad". "Llevo con LA NUEVA ESPAÑA 23 años y seguiré", remata. El también avilesino Óscar López se manifiesta en el mismo sentido: "Estamos ahogados en gastos y esto siempre se agradece", apunta.

Una iniciativa que también celebran los clientes. Como Francisco Carrasco, un malagueño que llegó a Mieres de guaje y que contaba los días para sentarse en la plaza de Requejo a leer LA NUEVA ESPAÑA. Muchas terrazas abrieron ayer, con la entrada de Asturias en la fase 2 de la desescalada, y él no se perdió el vermú: "Esto es uno de los placeres de la vida, sentarse aquí tranquilamente y leer el periódico. Yo lo hago desde siempre", asegura. También en tiempos del covid-19: "No tendría sentido que los bares no tuvieran periódicos, porque sabemos todos que no se corre ningún riesgo por leerlos". "Hay que estar bien informados. Si no hay LA NUEVA ESPAÑA, el tinto de verano ya no me presta", concluye el parroquiano de la sidrería Casa Flora.

En Noreña, la vuelta al interior de los bares supuso también recuperar "las buenas costumbres". Lo cuenta Carlos Baragaño, "Liti", que vio cómo sus clientes de El Retiro no soltaban ayer el ejemplar cortesía de LA NUEVA ESPAÑA. Él se muestra de lo más agradecido: "Es de agradecer. La hostelería y LA NUEVA ESPAÑA, en Asturias, van de la mano", subraya.

En su bar no hay quien se resista a informarse con el periódico líder. "Oye, Liti, ¿dónde anda LA NUEVA?", preguntan uno tras otro los parroquianos. "La tiene Javier y está esperando por ella Eduardo", responde Baragaño, al que, ante esa expectación por la información, le piden alguna consumición más.

Ejemplo del estrecho vínculo entre prensa y hostelería. Es todo un ritual, como en tantos bares de tantos lugares de Asturias. Café, pincho y periódico a primeras horas. Vermú, cerveza o tinto y noticias cuando llega el mediodía. Así, también está contento Chus Canga, propietario del Café de Chelo, y el grupo hostelero del Cabido, encabezado por Unai Díaz. "Es una buena ayuda para nosotros en un tiempo que tiene su gran complicación", coincidían ayer ambos profesionales del sector en la Villa Condal.