Los niños y los deportistas en Asturias, sin limitaciones para salir a la calle desde hoy

El Ministerio de Sanidad ha autorizado la eliminación desde este miércoles de las limitaciones para los desplazamientos de los niños y la práctica de activad física no profesional en los territorios que se encuentren en la fase 2 del proceso de desescalada, entre las que se incluyen Asturias. Deberán eso sí, respetar las franjas establecidas para mayores y dependientes.

De acuerdo con la disposición de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde este miércoles los niños que residan en zonas en fase 2 podrán salir de sus domicilios a cualquier hora sin límite de tiempo ni de veces. También quedan eliminadas ya en estos municipios las franjas horarias para la actividad deportiva no profesional, que podrá practicarse cuantas veces al día se quiera.

La apertura de una nueva fase de desescalada ha vuelto a generar, como ocurrió ya las anteriores veces, una marejada de dudas en diferentes ámbitos. En este caso, con el paso a la segunda etapa de desconfinamiento en el Principado de Asturias, el sector deportivo se ha convertido en el epicentro de dudas, relativas, sobre todo, a franjas horarias y a la posibilidad de cambiar de concejo durante la práctica. Desde la Delegación del Gobierno en Asturias, órgano con capacidad para interpretar la normativa dictada desde Madrid, aclaran algunas de estas cuestiones.

Los horarios

Con la fase 2 llegó la ansiada libertad horaria para la mayoría de la población. ¿Pero esa libertad es total? Fuentes de la Delegación del Gobierno matizan que, como ya había trascendido, aunque no sin confusión, se deberá respetar la franja para paseo y deporte destinada a mayores de 70 años y personas vulnerables, que sí siguen manteniendo normativa horaria. Es decir, el grueso de la población no debe salir a hacer deporte coincidiendo con las horas destinadas al sector poblacional de mayor riesgo: entre las 10 y las 12 horas y entre las 19 y las 20. Pero las matizaciones no acaban aquí: hay que respetar esa franja horaria en "núcleos poblados como ciudades". Es decir, si alguien está practicando senderismo o ciclismo en plena naturaleza, sin aglomeraciones, no está obligado a parar en esas franjas horarias.

Cambio de municipio

Todo deportista aficionado puede cambiar de concejo mientras practica ejercicio. Y eso, en la ya estrenada fase 2, incluye a federados y no federados, aclaran desde la Delegación de Gobierno. Es decir, no hace falta estar asociado a ninguna federación deportiva para practicar libremente el deporte por todo el territorio asturiano. En cuanto a los deportistas profesionales, mantienen su misma situación anterior de libertad total de movimientos y horarios.

Estas autorizaciones se añaden a la orden del 16 de mayo que establece las condiciones para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional derivadas del estado de alarma, en aplicación de la fase 2 del plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Acceso a las playas

El Ministerio de Sanidad también ha modificado varios aspectos de esta orden relacionados con el acceso a las playas, de tal modo que los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de acceso, que en todo caso será gratuito, como de aforo a fin de asegurar que se respeta la distancia de, al menos, dos metros entre bañistas.

También podrán establecer límites en los tiempos de permanencia, así como en el acceso a los aparcamientos para controlar el aforo, que se calculará teniendo en cuenta que la superficie de playa a ocupar por cada bañista será de aproximadamente cuatro metros cuadrados.

Sanidad ha modificado además la instrucción para la gestión de residuos, de tal modo que "no se procederá en ningún caso a la apertura manual de las bolsas de fracción resto en instalaciones de recogida", y ha resuelto que la localidad de Rincón de Ademuz tenga a partir de ahora el tratamiento propio de la unidad territorial de Teruel.