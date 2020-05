Moriyón: "Estuvimos pagando una sede en Madrid de la que no sabíamos nada"

"Cascos me ha decepcionado personalmente", ha confesado esta tarde la presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, después de una reunión de la comisión directiva del partido que ha decidido emprender acciones legales ante las irregularidades detectadas en las cuentas de 2011 a 2014. A la vista de ese examen de las cuentas, elaborado por Centium y Vaciero, Cascos habría cobrado 600.000 de los 1,1 millones destinados a sueldos. "No sabìamos que estuviese cobrando esas cantidades", aseguró Moriyón. Y fue más allá para explicar la gravedad de los datos encontrados: "Estábamos pagando una sede en Madrid de la que no sabíamos nada, que no tenía personal ni desarrollaba actividad alguna".

Foro pagó 171.373 a una empresa de la esposa de Cascos, María Porto, en concepto de alquiler para esa sede que Moriyón asegura que nunca exisitó. La presidenta de Foro no se atrevió a hablar de malversación de caudales públicos, aunque esa cantidad habría salido de las subvenciones recibidas por el partido. A la vista de estos datos, añadió, "no podíamos dejar la auditoría en un cajón: he pedido a la comisión directiva que hiciésemos un ejercicio decencia política".

Además, la comisión directiva ha decidido expulsar al diputado regional Pedro Leal por su actitud desleal y faltas de respeto continuas a la dirección del partido, su desobediencia descarada e incesantes insultos. Así finaliza el expediente abierto el pasado enero al diputado, que se mantiene leal a Cascos. De los integrantes de la comisión, 22 votaron a favor de expulsarle y uno en contra. "No podemos seguir tolerando los comportamientos que estábamos tolerando", indicó Moriyón.

La presidenta compareció con el secretario Adrián Pumares paa explicar que han logrado reducir la deuda del partido de 346.000 euros a 177.000, y que esperan ingresar antes del verano unos 94.000 euros, con lo que la reducirán de forma sensible. Pumares restó importancia al escrito presentado por unos 200 militantes de Foro que acusan a Moriyón de intentar crear un partido nacionalista que apoye la oficialidad del bable. Pumares aseguró que desde hace semanas está recibiendo llamadas de militantes que se quejan de presiones para firmar en ese manifiesto. Y añadió que duda que quienes lo han firmado sean formalmente militantes del partido.