"El periódico es la mejor forma de informarse, hace compañía"

El día que la hostelera gijonesa Geli Zarracina iba a celebrar los diez años de su establecimiento en la calle Begoña, con alrededor de doscientas invitaciones enviadas, se decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Todo un mazazo que, además, se prologó más de lo previsto. "Se ha hecho muy duro, bien pensé al principio que iba a acabar con pastillas, pero al final me relajé y me puse a tomar el sol", bromea la empresaria, que lleva detrás de la barra de un bar desde que nació, hace 58 años. En ese tiempo, ha seguido la evolución de la información a través de LA NUEVA ESPAÑA, porque, "pese a que vamos hacia un mundo de informática, la prensa escrita es la mejor forma de informarse; se necesitan los periódicos, porque además son una gran compañía". Y es por eso por lo que LA NUEVA ESPAÑA nunca falta en su local gijonés.

La vida de Geli Zarracina comenzó dentro de la hostelería desde el principio. "Ya mi madre nos ponía a despachar encima de una caja de sidra con 6 años", recuerda. Con la misma rapidez que aprendió los gajes del oficio también se aficionó a la lectura de las noticias en el periódico. "Es una tradición que debemos mantener; a mí no me gustan nada las tablets ni esas cosas, desde siempre me sentaron a leer el periódico y es algo a lo que se deben acostumbrar los clientes", asegura. Eso sí, "tampoco pueden estar dos horas leyéndolo ni ponerse a hacer crucigramas", bromea.

La situación sanitaria la obligó a frenar una fecha que llevaba tiempo esperando: el décimo aniversario de la apertura de su negocio en la calle Begoña, ahora convertida en una de las zonas con mayor ambiente, en sesión vermú, vespertina y nocturna, de toda la ciudad. "Había preparado una fiesta, la bebida y todo estaba ya encargado y listo para celebrarlo, pero justo el 13 de marzo empezó la alarma y tuvimos que cancelar. Esperaremos al año que viene para celebrar el 10+1, porque por responsabilidad no podemos juntar a más de 200 personas", reconoce. Pero más duro que esa fiesta cancelada fueron los dos meses sin sus clientes.

La espera hasta volver a abrir las puertas se ha hecho cuesta arriba, pero ahora ha sido de las primeras en subir la persiana en cuanto las normas de la desescalada lo han permitido. Sus terrazas ya estaban llenas de clientes el primer día en el que Asturias entró en la fase 1 de la desescalada, y tanto ella como sus camareros regresaron "con más ilusión" que antes del cierre forzoso. "Al estar encerrada y sin el bar, sin la clientela con la que tanto hablo, fue mucho más duro de lo que pensaba, se ha echado de menos, y ahora venimos con más ganas", asegura. Eso sí, muchas cosas han cambiado en este lapso de tiempo, como los clientes preguntando si se pueden sentar o ir al baño, "pero la gente está encantada con las medidas de seguridad; poco a poco se irán cambiando las costumbres", reflexiona.

Queda camino por recorrer para recuperarse del parón forzoso por el covid-19, y es consciente de ello, pero Geli Zarracina confía en salir adelante con esfuerzo y trabajo. "Será duro, pero creo que la situación va a remontar", espera. Eso sí, afirma rotunda que "el que es trabajador seguro que saldrá adelante, y el que es vago pues no saldrá, pero el que es vago nunca sale de ningún lado". En ese día a día, además de la entrega detrás de la barra, también ofrecerá a sus clientes LA NUEVA ESPAÑA.