¿Quieres que tu hijo consiga todo lo que se proponga? En The English School of Asturias creen en las oportunidades

The English School of Asturias es un colegio perteneciente al Grupo IEP, filial en España del mayor grupo educativo bilingüe de Suecia. En los colegios IEP no creen en los límites, sino en las oportunidades. En la oportunidad de desarrollar al máximo el potencial y confianza de sus alumnos y alumnas para que consigan todo lo que se propongan y alcancen todas sus metas.



Su colegio de Asturias se caracteriza por seguir un modelo de estudios británicos a través del cual sus alumnos experimentan una verdadera inmersión en inglés desde los 3 años de edad, similar a la forma en la que adquieren su lengua materna. En este Colegio no se enseña inglés, se enseña en inglés. Esto conduce a un bilingüismo real, difícilmente alcanzable con las clases de inglés que ofrecen la mayoría de "colegios bilingües".

Ambiente escolar: construyendo las bases seguras en cada uno de sus estudiantes, fomentando en ellos el respeto, la perseverancia y el trabajo en equipo. Ellos son el eje central de la enseñanza, es por esto que emplean estilos de aprendizaje diferentes, que se adecuen a las necesidades de cada niño, logrando así desarrollar su autoestima, confianza y personalidad única, la cual les permita desenvolverse en un mundo cada vez más competitivo.

Curriculum británico. El modelo británico de educación tiene una larga tradición y está bien fundamentado en la investigación educativa, además de ser uno de los sistemas más prestigiosos del mundo.Con el inglés como lengua vehicular, se presta apoyo a los niños para que crezcan sanos, se mantengan seguros, disfruten de su proceso de aprendizaje, alcancen sus objetivos y realicen una contribución positiva a la comunidad. The English School of Asturias es el único Colegio británico de la provincia.

Extraescolares. El colegio cuenta con una gran variedad de actividades extracurriculares entre las que destacan varios deportes, como fútbol, baloncesto y atletismo; y otras actividades populares como ballet.

Instalaciones. El colegio cuenta con unas modernas instalaciones construidas sobre un campus de 55.000 metros cuadrados en un entorno rural tranquilo e idílico, entre Oviedo y Gijón.

El Colegio Inglés de Asturias abarca todas las etapas educativas, desde los 3 hasta los 18 años. Los alumnos reciben el apoyo necesario para crecer en un ambiente de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento. Además, el colegio pone a disposición de sus estudiantes un programa individualizado, favoreciendo un entorno de apoyo estructurado y disciplinado. El objetivo final es promover el aprendizaje y el talento de cada alumno.



Un colegio que cree en la importancia de que todos sus alumnos se pueden desarrollar de manera individualizada y a ritmos diferentes, situando al alumno como eje central de la enseñanza. Para ello se emplean una amplia variedad de estilos de aprendizaje que abren un sinfín de oportunidades de cara a la consolidación de su futuro, dentro y fuera de nuestro país.

