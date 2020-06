Los "brotes localizados" no impedirán que la región siga con su desconfinamiento

"Brotes localizados", como el de la residencia Instituto Gerontológico Astur, de Gijón, no forzarán "un paso atrás" en el proceso de desescalada de Asturias, según avanzó ayer Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES) del Ministerio de Sanidad. Al rebrote de Gijón, con 19 infectados, se ha sumado otro, todavía más pequeño pero también en una residencia de ancianos, Santa Teresa de Oviedo. En este caso, hay cuatro positivos (una empleada y tres residentes) aunque algunos de ellos son "reinfectados", que ya pasaron por el virus previamente, dado que el geriátrico ovetense sí tuvo un episodio de covid-19 anteriormente, no como el Instituto Gerontológico Astur de Gijón, donde hasta ahora no habían registrado casos.

Estos brotes, teóricamente controlados y que ahora se investigan, se producen en vísperas de que el Principado deba solicitar el paso a la fase 3. Desde el Gobierno regional han insistido en mensajes de precaución como contrapunto a actitudes preocupantes, como las aglomeraciones en las playas. Simón hizo ayer una lectura positiva de la respuesta dada a "brotes localizados", y destacó que la modificación de los sistemas de vigilancia "ha permitido reaccionar más rápido y actuar de forma específica para controlarlos". Según el director del CAES, "se ha hecho bien, como se ve con estos resultados de Asturias". Y recalcó que "no es necesario, por el momento, dar pasos atrás en el avance de las fases". No obstante, indicó que estos contagios ponen de manifiesto que "todavía existe riesgo y y no se puede bajar la guardia". "Hay que ser muy prudentes. Es cuestión de días, un poquito de precaución", acabó demandando Simón.

Mientras tanto, el Gobierno regional ultima el informe mediante el que pedirá el paso a la fase 3, basado en los marcadores que garantizan una rápida respuesta, sin perder de vista los 19 contagios en la residencia de Gijón y los 4 de Oviedo.