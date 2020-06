La campaña de la "viñeta" en Asturias, todavía aplazada, coincidirá con el verano

El restablecimiento de los plazos administrativos, vigente desde ayer, no afecta a la campaña de la "viñeta" que todavía permanece aplazada en Asturias, según confirmaron fuentes del Principado.

El pago en período voluntario del impuesto a los vehículos de tracción mecánica, conocido como la viñeta, coincidió con la declaración del estado de alarma por el coronavirus, lo que obligó a suspender la campaña. Este impuesto de carácter municipal es cobrado por el Principado para la mayoría de ayuntamientos de la región aunque por ejemplo el de Oviedo lo gestiona directamente.

La campaña de la "viñeta" continúa aplazada. Un portavoz de la consejería de Hacienda confirmó que su reanudación no tiene todavía una fecha decidida, ya que inicialmente la administración autonómica había vinculado la suspensión al tiempo que durase el estado de alarma, todavía vigente y que podría demorarse hasta el 22 de este mes si prospera la última prórroga solicitada por el gobierno de Pedro Sánchez. Una vez que se retome, la campaña deberá tener una duración de dos meses, motivo por el cual coincidirá con buena parte del verano. No se descarta que el Principado pueda decidir que el período voluntario de la viñeta abarque parte del mes de septiembre, para facilitar el pago a los contribuyentes que no hagan el abono en el período estival.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos, derivado de la aprobación del estado de alarma, vigente desde el pasado 14 de marzo. El Ministerio de Justicia considera conveniente una instrucción que aclare las consecuencias que acarrea el levantamiento de esta suspensión para trámites relacionados con los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles. En principio, esta medida tendrá repercusión sobre los plazos administrativos de notificaciones en esos ámbitos.