El Principado computa como fallecidas a personas que pasaron el virus pero murieron por otras causas

07.06.2020 | 01:24 Un artículo de j. ardura

El Principado salió ayer al paso del desfase en las estadísticas oficiales sobre el número de muertos en la pandemia del coronavirus. El presidente del Principado admitió que esas diferencias pueden generar confusión pero recalcó un mensaje que, a su juicio, también diferencia a Asturias en esta pandemia. "Aquí jamás ocultamos muertos", aseguró Adrián Barbón

"Esto no va de números, va de personas", planteó de entrada el presidente asturiano. Los datos de víctimas ofrecidos por Asturias "están siempre por encima de los que informa el Ministerio de Sanidad" y explicó el motivo: "El Ministerio recoge los muertos que han dado positivo por pruebas PCR y por la prueba Elisa mientras que nosotros añadimos las que también han dado positivo en anticuerpos", detalló Barbón, quien atribuyó esa decisión al compromiso, manifestado junto al consejero de Salud, Pablo Fernández, de ser "totalmente transparentes".



Una preposición, el quid

La diferencia estriba en una preposición. Los datos ministeriales situaban ayer a Asturias con 313 personas muertas por la pandemia, mientras que el Principado reflejaba 324 fallecidos, con análisis de PCR y el Observatorio regional, dependiente de la consejería de Salud, indicaba hace una semana, 332, al incluir también las víctimas mortales que presentaban anticuerpos de covid, es decir, que murieron habiendo pasado el coronavirus, aunque no fuera la causa del fallecimiento.

"Queremos ser tan transparentes en los datos que computamos fallecidos con coronavirus y no por coronavirus. Eso es un dato importante", subrayó el presidente asturiano, quien animó a echar un vistazo al informe MOMO de mortalidad del Instituto Carlos III. "Ese informe calcula el exceso de mortalidad respecto a la media de años anteriores. Pues bien, el exceso que calculaba el informe MOMO hace una semana era de 324 personas, es decir casi clavados los números con los que da el Gobierno del Principado", indicó Barbón que llamó la atención con el desfase en otras autonomías: "No pasa así en todas las comunidades, hay algunas que tienen un desfase entre los datos que ellas dan y el informe del exceso de mortalidad de miles de personas. En Asturias nos comprometimos a decir siempre la verdad. Entiendo que a veces este baile de números genera confusión, pero en Asturias somos extremadamente rigurosos mientras que en otras zonas ordenaron no ingresar a la gente que vivía en residencias", dijo, en alusión a Madrid.