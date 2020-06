Cofiño comparte la preocupación por el estado de la carretera AS-36, pero dice que "los recursos son finitos"

El vicepresidente del Gobierno de Asturias y consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, el socialista Juan Cofiño, ha dicho este lunes que puede compartir la preocupación acerca del estado de la carretera AS-36, pero ha añadido que "los recursos son finitos".

En una comparecencia parlamentaria, Cofiño ha explicado que el plan de infraestructuras y movilidad del Principado no contempla pensar en la mejora de esa vía hasta que llegue el año 2021.

No obstante, ha explicado que el Gobierno del Principado está trabajando en un documento para priorizar las prioridades que puedan existir en las distintas carreteras asturianas.

La comparecencia de Cofiño se ha producido un día después de que tuviese lugar en Belén (Valdés) una concentración vecinal para exigir una solución para la carretera, que une los concejos de Valdés y Villayón. Fue respaldada por diputados de diferentes formaciones políticas, como Álvaro Queipo (PP), Sergio García (Ciudadanos), Daniel Ripa (Podemos) y Adrián Pumares (Foro Asturias).

Fue precisamente Daniel Ripa el que le ha preguntado a Cofiño este lunes por el asunto. El socialista le ha respondido que Podemos ni siquiera presentó una enmienda a los presupuestos para tratar este asunto y que no se puede pedir más gasto para todo porque "no es posible todo a la vez".



Obras en la variante de Pajares

El vicepresidente del Gobierno de Asturias ha defendido el papel del PSOE en el proyecto de la variante de Pajares, la conexión ferroviaria entre Asturias y León que está actualmente en obras. "El PSOE comenzó este proyecto y el PSOE lo terminará", ha afirmado Cofiño, que ha insistido en que los socialistas son los que inaugurarán la infraestructura.

A pesar de que en un primer momento, los trenes llegarán por velocidad hasta la localidad de Pola de Lena en 2022 y luego hasta Oviedo y Gijón a una velocidad inferior, Cofiño ha insistido en que "el AVE llegará a Gijón, no acabará en Pola de Lena".

Ha añadido, en una respuesta en comisión parlamentaria al grupo parlamentario de Vox, que el Principado está recuperando estudios "que en su momento se abandonaron" para conectar Pola de Lena y Oviedo.

El ERTE de EBHI es el ERTE

El vicepresidente se ha referido este lunes al conflicto laboral en la terminal granelera de El Musel, EBHI, en Gijón. Según Cofiño, la compañía ha decidido, ante la situación económica y la previsión de pérdidas por caídas de los tráficos, recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), un mecanismo al que han recurrido otras muchas empresas y que sirve para conservar empleos.

Pero además, Cofiño, en respuesta a Podemos en una comisión parlamentaria, ha afirmado que el de EBHI es el ERTE "mejor tratado de Asturias y probablemente de España". En este punto, Cofiño ha ofrecido datos relativos a los salarios de los trabajadores con el expediente para confirmar su argumentación.

Según ha explicado, un vigilante cobra con el ERTE 31.000 euros anuales, un oficial de primera 36.000, un maquinista 44.000, un jefe de operaciones 56.000 y un capataz 57.000 euros.

El diputado de Podemos, Daniel Ripa, alertó de una posible privatización de la EBHI "a precio de saldo" y apeló a la "humanidad" del Gobierno asturiano, un día después de que un trabajador de los cuatro que estaba en huelga de hambre abandonase el lugar en ambulancia.

Cofiño ha lamentado que Ripa recurra a la "demagogia" y ha dicho que la empresa no ha despedido a nadie, sino que se ha limitado a no renovar contratos relevos. Después de considerar "sospechoso" que Podemos se preocupe de este ERTE y no de otros, ha reclamado "sensatez y negociación" para solucionar cualquier tipo de diferencia en la EBHI.



Estación intermodal en Moreda

El vicepresidente ha confirmado que el Ejecutivo autonómico es partidario de que la futura estación intermodal de Gijón se construya en Moreda. "Todo son ventajas", ha dicho. Cofiño ha dicho que así lo indica un estudio informativo de la ingeniería "de reconocido prestigio" Ineco, que ha comparado dos opciones.

Según el vicepresidente asturiano, la opción de Moreda es mejor por plazos, porque lo hace compatible con el metrotrén, porque se pueden captar más viajeros, porque tiene menos incidencia urbanística y porque es más viable económicamente.

Aunque el Principado y el Ayuntamiento de Gijón se inclinen por Moreda, Cofiño ha recordado que la decisión final es de la sociedad Gijón al Norte, donde están represantados. La centralidad queda garantizada, según Cofiño, gracias al metrotrén, que "atravesará Gijón de extremo a extremo incluyendo seis estaciones".