"El gobierno debe mojarse con la cultura", reclaman Emilio Sagi y Javier Gutiérrez

Es uno de los sectores que más ha sufrido durante el confinamiento, pero la cultura se ha revelado en los últimos tres meses como bálsamo "para una sociedad aterrorizada en indefensa ante lo que hemos vivido". Es la conclusión a la que han llegado esta tarde el prestigioso director de escena Emilio Sagi y el conocido actor Javier Gutiérrez, quienes fueron los encargados de cerrar el ciclo de encuentros virtuales "Diálogos para la reconstrucción", en el que profesionales y expertos en distintos ámbitos, todos ellos vinculados con la región y moderados por la periodista Elena Vélez, han intercambiado reflexiones sobre qué mundo quedará tras el covid-19.

"El espectáculo debe continuar" fue el título del diálogo organizado por LA NUEVA ESPAÑA bajo el patrocinio de Sabadell Herrero y en colaboración con Bayer, la FADE y las Cámaras de Comercio. Sagi y Gutiérrez coincidieron en el análisis de los retos que deben afrontar las artes escénicas tras la pandemia: el primero, "regresar al cien por cien, con todo el aforo, porque de lo contrario "resultaría descorazonador", toda vez que el teatro "tiene que hacerse con ardor y pasión", con el necesario contacto con el público y con la certeza de que "muchos teatros no podrían soportar una apertura a un tercio de su capacidad.

Por eso, "el Gobierno tiene que mojarse", apuntaron a una Sagi y Gutiérrez, "como se está haciendo con otros sectores. Una ayuda necesaria, pero "que nadie debe confundir y pensar que estamos subvencionados", alerta el actor asturiano y ganador de dos Goya, Javier Gutiérrez. Porque "me molesta profundamente que la gente crea que vivimos de las subvenciones; en esta profesión se trabaja muchísimo y lo que pedimos es que se nos tenga en cuenta y se nos escuche". No en vano, los intervinientes recordaron que otros espectáculos como el fútbol volverán en breve, y "no parece de la luna que el teatro también lo haga con público".