Justicia prepara un plan de choque para "desatascar" los Juzgados en septiembre

La entrada de Asturias en la fase 3 de la desescalada ha permitido el regreso de toda la plantilla de la administración de justicia a la actividad presencial. El objetivo del Gobierno del Principado es participar en la elaboración un plan de choque nacional para "desatascar" los juzgados, donde se acumulan cientos de asuntos que quedaron pendientes por la paralización provocada por el estado de alarma a causa de la pandemia de coronavirus. La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, que ayer compareció en la Junta General, explicó que su departamento trabaja "activamente" con el Ministerio de Justicia, las demás comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para impulsar ese plan de choque que permita recuperar por completo la actividad judicial.

Mientras tanto, los juzgados reabrían sus puertas. El Palacio de Justicia de Gijón lo hizo sin más incidencias que algún que otro ciudadano despistado que acudió sin cita previa y al que por ello no se le dejó entrar. No obstante, "la buena coordinación entre la Guardia Civil -responsables de los accesos- y la seguridad de los juzgados" permitió una jornada tranquila. "Se ve gente, pero no tanta porque no hay público ni acompañantes", valoró el letrado Guillermo Calvo. "Tuve juicio y sin aglomeraciones, la gente va con mascarilla y todos se desinfectaban; de momento bien", aportó la abogada Ana Gloria Rodríguez

"La vuelta ha suscitado problemas en algunos juzgados que se está intentando solucionar; que haya un cierto colapso es normal, pero se debe evitar poner excesivo celo en ciertos trámites y que siga aumentando el atasco judicial", apuntó Ana Balderrain, decana del Colegio de Procuradores de Gijón. A su juicio, se necesita seguir trabajando "con una cierta normalidad, con todas las garantías", pero también "diferenciar claramente entre el público en general y los profesionales que acudimos a diario a defender los intereses del ciudadano".

Sobre este asunto, la Viceconsejera señaló en la Junta que el Gobierno está adoptando todas las medidas de protección necesarias, tanto colectivas como individuales, para garantizar la prestación de los servicios y la salud de la plantilla y de los usuarios, con la dotación de mamparas, geles, incremento de la limpieza, desinfección e higienización y la señalización de espacios para guardar las medidas de distanciamiento social. Encarnación Vicente señaló que el personal de la administración de justicia está considerado como de "bajo riesgo" de exposición al contagio, salvo los médicos forenses, por lo que no está previsto que se realicen test masivos.

Matizó que una situación diferente es la que se registró en el centro de Centro de Responsabilidad de Menores Casa Juvenil de Sograndio, donde sí se han realizado test a todo el personal y a los menores ingresados, ya que algunos de estos protagonizaron salidas durante el confinamiento, unos hechos que llevaron a las autoridades a suspender las actividades externas y a establecer un régimen de visitas restringido a causa de la situación de emergencia sanitaria.

El Principado, según desveló la Viceconsejera, ha contratado por 112.000 euros un servicio auxiliar de vigilancia para controlar los accesos a las sedes judiciales, que deben realizarse obligatoriamente con mascarilla y cita previa durante los próximos cuatro meses.

Los grupos parlamentarios trasladaron durante la comparecencia a la Viceconsejera su preocupación por los fallos y errores detectados al inicio de la crisis por la paralización de plazos procesales y el teletrabajo, y reclamaron la realización de test a las plantillas, y más información sobre el reglamento de asistencia jurídica gratuita, así como sobre la organización de turnos y la cita previa.