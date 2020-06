Badiola: "Me dan más esperanza los fármacos que una vacuna para el covid"

"Veo más esperanza en los fármacos que en una vacuna para prevenir el covid-19". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA digital el veterinario Juan José Badiola, catedrático y director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, además de miembro del comité de expertos que guían la desescalada en Madrid, durante el diálogo que mantuvo con Santiago Melón García, microbiólogo, responsable del laboratorio de virología del HUCA.

Ambos científicos dejaron clara la importancia de las medidas de higiene y prevención para parar al coronavirus en la nueva normalidad que se instaurará en Asturias y en el resto de España previsiblemente el próximo 21 de junio, cuando está previsto que finalice la vigencia del estado de alarma.

Juan José Badiola y Santiago Melón analizaron las nuevas pautas que deberá adoptar la población para frenar la propagación del covid-19, entre las que destacaron el distanciamiento social y el uso de mascarilla como dos medidas de prevención imprescindibles, al menos hasta que aparezca una vacuna para inmunizar a la población. "Estamos ante una infección provocada por un virus de origen animal. No se sabe muy bien cómo ha saltado de los murciélagos al hombre", indicó el profesor Badiola, quien hizo hincapié en la importancia de desentrañar una de las incógnitas que se ciernen sobre la enfermedad: "Entre el murciélago y los humanos hay un huésped intermedio que aún desconocemos, se habla del pangolín, pero eso no me parece que esté muy claro", indicó el profesor, catedrático de la Universidad de Zaragoza. "Es muy importante averiguar cuál es realmente ese transmisor intermedio, porque de ese modo tendremos forma de hacerle frente", añadió.

"Nadie esperaba esta propagación tan descomunal ni las repercusiones sociales y económicas que ha traído esta pandemia", aseguró Badiola, que, fiel a su estilo, trató en todo momento de transmitir mensajes positivos, sin obviar la gravedad de la situación. "Las crisis son siempre beneficiosas porque nos invitan a reflexionar, aunque eso no quita que sintamos un gran dolor por las muertes de personas, en su mayoría pertenecientes a esas generaciones que tanto han hecho por la prosperidad de este país", recalcó. "Aunque la letalidad ha sido más baja de lo esperado en un principio, todas esas personas no se merecían este final", remarcó el especialista, nacido en León, de padre veterinario, y muy vinculado a Asturias desde su infancia. Ayer recordó que de niño se tiraba con plásticos por las laderas nevadas de Tolibia de Abajo (León), a pocos kilómetros de Cabañaquinta, la capital de Aller.

El mierense Santiago Melón, director del laboratorio de virología del HUCA, cuya eficacia en las pruebas y diagnósticos ha sido puesta como ejemplo en el resto de España, considera un dato positivo la baja prevalencia de la infección en Asturias, del 1,6 por ciento, así como la ventaja que supone el conocimiento acumulado en estos meses, que será fundamental a la hora de afrontar nuevos casos. "Ahora estamos mucho más preparados y mientras la vacuna no llegue sabemos más para tratar a los pacientes", comentó. "Yo sí creo que el virus va a quedarse y una de las claves de la nueva normalidad será convivir con él", sentenció Santiago Melón.

Los especialistas, que en sus diferentes disciplinas han estudiado en profundidad el comportamiento de los virus, dejaron claro que estos microorganismos, en principio, no tienen interés en provocar la defunción de la persona, ya que precisamente necesitan infectar las células para propagarse. "Si la prevalencia hubiera sido del 15 por ciento, no sé si el sistema sanitario lo habría podido soportar", señaló Santiago Melón, que también reivindicó la necesidad de apoyar con presupuesto suficiente a los laboratorios de microbiología y departamentos de virología, a los que en otras partes de España no se les ha prestado demasiada atención. "Lo cierto es que en estos momentos los clínicos conocen tanto del virus que quizá no necesitemos ya tantas unidades de UCI", opinó. El doctor Melón se mostró optimista ante la posible llegada de una vacuna antes de final de año. "Existen 136 laboratorios trabajando en todo el mundo, un récord", dijo.

Juan José Badiola compartió el optimismo ante el desarrollo de la vacuna, "sobre todo teniendo en cuenta la competencia entre Estados Unidos y China y los muchos intereses que existen". Ambos especialistas se mostraron convencidos de que tanto España como todo el engranaje del sistema sanitario deben ser conscientes de que en el futuro habrá que hacer frente a otras enfermedades nuevas: "El escenario ha cambiado y debemos adaptarnos a él".