Educación promete una "renovación metodológica" para el próximo curso

Asturias apuesta por una "renovación metodológica" para el próximo curso. La Consejera de Educación, Carmen Suárez, adelantó ayer, en una comisión en la Junta General del Principado, que esa reforma no solo pasará por tener más herramientas digitales, sino por mejorar la formación a los alumnos. Aunque hubo centros que realizaron "muy buenas prácticas" durante la pandemia, el objetivo, según precisó, es que estas "calen en muchos más sitios". "No se pueden mandar tareas para que, sin más, (los estudiantes) las realicen, las entreguen y les digan si está bien o está mal. Eso no es una interacción. Y habrá habido algunos casos, pero ese no es el estilo ni la propuesta de esta Consejería. Defendemos lo contrario", remarcó Suárez en respuesta al diputado de Vox Ignacio Blanco, quien alertó de la desigual formación que centros públicos y concertados o privados dieron a los jóvenes durante el estado de alarma.

Con respecto a la vuelta a las aulas en septiembre, la titular de Educación trasladó a los grupos parlamentarios la "especial preocupación" de su departamento por el presupuesto. Los gastos, avanzó, son "múltiples y variados", ya que habrá que "adecuar espacios, decidir el modelo de jornada -la prioridad es dar clases presenciales, aunque se trabaja en un segundo escenario de enseñanza mixta-, dotar de más medios a los centros, aumentar la limpieza, los equipos de protección?". El Principado, no obstante, espera "unos cuantos millones" del Ministerio de Educación, que se ha comprometido a transferir 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas. "También nos tiene que llegar más dinero de otros dos fondos de digitalización y de cooperación interterritorial. Entre estos tres fondos y lo que pueda aportar el Principado, a ver si podemos hacer frente a todo lo que se nos avecina", expresó Carmen Suárez.

Por el momento, los 1,1 millones previstos para las oposiciones de Secundaria y FP, que fueron aplazadas a 2021 por culpa del covid-19, se destinarán a servicios complementarios, como comedor y transporte (unos 600.000 euros) y a los gastos derivados del coronavirus (unos 500.000). "Hemos creado en el GICE (el programa de gestión económica de los centros) una partida para que vayan indicando todos los gastos por la compra de materiales", puntualizó. El diputado de Foro Asturias, Pedro Leal, propuso en este punto utilizar la partida para realizar test al profesorado "a gran escala" antes del comienzo de la actividad presencial. Leal también abogó por reforzar las plantillas con interinos para poder separar más a los alumnos en su vuelta a las aulas. Fruto de la crisis sanitaria, los planes iniciales en materia de infraestructuras educativas se verán alterados. "En este momento hay que alterar cosas para atender cuestiones más urgentes", dijo Carmen Suárez.

Tasas de la EBAU

En respuesta a una pregunta de la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, la Consejera anunció que el Principado asumirá las tasas de la EBAU (175 euros) a los alumnos que no puedan afrontar el importe. Educación detectó que hay dificultades para pagarlas en 16 centros educativos de la región. La Consejería de Ciencia exonerará de las tasas a las familias que soliciten el ingreso mínimo vital. Ahora mismo, los estudiantes ya han tenido que pagar las tarifas, porque el plazo de matrícula ya finalizó, pero el departamento de Borja Sánchez les devolverá el dinero. La Universidad de Oviedo, que es quien percibe la mayor parte de la cuantía, no se verá así perjudicada. "Ningún alumno debería estar excluido por razones económicas", afirmó Carmen Suárez.

Por otro lado, la Junta General aprobó instar al Ejecutivo de Adrián Barbón a que los músicos puedan compaginar la docencia con sus conciertos. La proposición no de ley fue impulsada por el PP y salió adelante con el voto a favor de Ciudadanos, Foro, IU y Vox. El PSOE se posicionó en contra y Podemos se abstuvo. "Se trata de una cuestión que es más de voluntad que de otra cosa", defendió la diputada del PP Gloria García. Y como señaló Ángela Vallina, de IU, Asturias es la única comunidad que hace una interpretación de la norma "tan estricta", cayendo incluso en el "absurdo".