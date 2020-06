Los montañeros podrán acampar en el entorno de los refugios de los Picos

El Parque Nacional de los Picos de Europa autorizará la acampada en el entorno de los refugios de Vegarredonda, Ario, Vegabaño, Collado Jermoso, Urriellu, Cabrones y Ándara, a petición de la Federación de Deportes de Montaña del Principado, a la que se sumaron las de Cantabria y Castilla y León, cuando no existan plazas libres para pernoctar en los alojamientos. El objetivo es compensar la reducción de camas por la pandemia del covid-19.

El planteamiento fue elevado a la dirección del parque nacional con el objeto de aminorar en lo posible el grave perjuicio económico de esta anómala temporada en estos inmuebles y, por otra parte, facilitar la actividad de montañismo y escalada a los deportistas que acceden al parque nacional. La Federación, que preside Juan Rionda, propuso la apertura de la acampada en el entorno de los refugios de montaña durante la temporada 2020 a fin de salvar los meses que registran más afluencia de visitantes. "Justificamos la petición en la necesidad de mantener los refugios abiertos para que puedan seguir prestando los servicios de información y asesoramiento al montañero, apoyo en rescates o gestión de residuos", señala Rionda. La medida estará vigente mientras no puedan utilizarse las instalaciones de forma habitual, y con ciertas limitaciones. Los guardas participarán en el control. La acampada estará permitida por un máximo de tres noches, solo en caso de que no haya plazas disponibles en el interior, y no implicará ninguna modificación del terreno, como nivelación del suelo, movimiento de piedras o retirada de cubierta vegetal. Los usuarios tendrán que retirar los residuos que hayan generado y no podrán hacer fuegos ni barbacoas. También tendrán derecho a usar los servicios del establecimiento.

La medida no se aplicará en el entorno de los refugios de la Vega de Enol (Covadonga), Cabaña Verónica (Cantabria) y Terenosa (Cabrales). Los guardas entregarán a los usuarios de las tiendas autorizadas un distintivo tipo banderín o elemento plastificado, que permita diferenciarlas del resto, o, en su caso, ubicarán las tiendas en una zona delimitada y señalizada al efecto. "Hasta ahora se permitía hacer vivac, pero tener la tienda más de un día estaba prohibido", explica Rionda.

El número de personas que podrán pernoctar en las tiendas no superará el de las plazas que hayan tenido que reducirse en el aforo máximo autorizado. "Estamos contentos, creemos que es una buena decisión para seguir permitiendo que la gente disfrute de la alta montaña y se respete el entorno", indica Rionda. Los usuarios también podrán recoger en túperes la comida preparada en los refugios, para consumirla en el exterior. "La iniciativa se restringe a los Picos, ya que en otras zonas no existe ese problema de plazas", matiza el presidente.