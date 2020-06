Minerva Piquero: "Es el momento de volver a las relaciones humanas reales"

"Es el momento de volver a las relaciones humanas reales,_estoy saturada de información y de tecnología y estoy deseando tener ese contacto físico con las personas". Así lo dijo ayer la comunicadora y escritora ovetense Minerva Piquero, protagonista con el periodista palentino Ramón Arangüena del Club digital titulado "Reinventando la vida: las nuevas relaciones humanas", en el que ambos analizaron cómo será la realidad tras el regreso a la normalidad.

Minerva Piquero, autora del libro "Nacida libre", y Ramón Arangüena, que cada día trabaja en el programa "Gente Despierta" de RNE1, mantuvieron un diálogo en el que en todo momento planeó esa ansia de recuperar los hábitos de siempre tras el tiempo de confinamiento, aunque eso sí, de una forma más relajada.

Piquero, directora de comunicación de la agencia Dentsu Aegis Network en España, que se hizo famosa como presentadora televisiva del tiempo en Antena 3, reflexionó sobre la complejidad de las relaciones humanas en un escenario de distanciamiento social, y acerca de la valentía que aún siguen necesitando las mujeres para sentirse libres en todos los aspectos de la vida. "En estos meses he entendido que no necesitas tantas cosas, es como si todo se hubiera colocado en su lugar; es un buen momento para plantearse empezar de nuevo", aseguró. Minerva Piquero, asturiana aunque nacida en México, reconoció haber sufrido acoso en su etapa televisiva. "Entonces nadie se atrevía a enfrentarse a un jefe, ni mucho menos a denunciar, pero todo el mundo sabía las cosas que pasaban", señaló. La expresentadora reivindicó el derecho de las mujeres a arreglarse o no en virtud de lo que les apetezca. "No hemos venido al mundo a ser floreros, cada una debe ser libre de actuar como quiera", recalcó.

Arangüena, que obtuvo una gran popularidad con una serie de entrevistas en las que el objetivo era sacar de quicio alfamoso de turno, confió en que en los próximos meses impere la libertad de expresión en el ámbito social. "Espero que dejemos de autocensurarnos tanto y que volvamos a ser el país alegre que hemos sido siempre", destacó el periodista, que tras licenciarse en Ciencias de la Información comenzó a trabajar en "El Caso". "En vez de reeditar los felices veinte estamos dando una marcha atrás", dijo Arangüena, que se refirió al racismo que rebrota. "Los españoles decimos que no somos racistas, pero sí lo somos", indicó. "Se nos olvida que somos un pueblo hecho de muchas influencias y preocupa ver que el racismo gana espacio entre los jóvenes", apostilló Piquero. La comunicadora expresó su temor ante las tensiones que se reparten por el mundo, con la pandemia del covid-19 como telón de fondo. "Llevamos muchos siglos dejando que los hombres gobiernen, igual hay que dar paso a las mujeres para que arreglen esto", concluyó.