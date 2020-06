Barbón se desconfina y muestra todos los rincones del apartamento presidencial en Oviedo

Haciendo gala de su carácter expansivo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha dejado que los asturiano entren hasta su cocina. Literal, nada de simbólico, tiene el hecho de que el presidente asturiano ha aprovechado el primer día de la nueva normalidad para mostrar en las redes sociales un catálogo de fotografías del lugar en el que permaneció confinado desde que se decretó en España el estado de alarma. Cien días después, Adrián Barbón comunica que se ha vuelto a su casa de Laviana, y de paso enseña todo lo enseñable: desde la cocina, a su dormitorio del apartamento de Suárez de la Riva -sede del Gobierno regional-.



Barbón explica que las fotografías corresponden a la sede de la Presidencia, incluido "el apartamento presidencial, el lugar en el que he vivido durante todos estos meses. Son rincones que, todos estos meses, he conocido mejor. Y que hoy quiero compartir con vosotros y vosotras porque en Presidencia del Principado nunca me he sentido sólo. Siempre he sentido vuestro cariño y apoyo. Gracias, de corazón, por estar siempre ahí".





de pandemia, asegura que el coronavirus ha cambiado a todos, incluído a él mismo:al que era cuando todo se desmadró. Ahora le toca poner "final a una etapa también excepcional en mi vida, viviendo en la Presidencia del Principado.Dice Barbón que en Oviedo "me he sentido muy apoyado y querido, así que vaya por delante mi gratitud. Pero como digo,También explica el presidente por qué decidió trasladar su morada a Oviedo:durante el tiempo que se prolongara el Estado de Alarma", y con esas explicaciones da paso al gesto de mostrar cómo es la Presidencia del Principado, al menos sus lugares más simbólicos, porque no siempre se conocen".Elpara seguir luego por la-lugar que ha venido para quedarse- así como de una sala de reuniones de trabajo", explica. YEl presidente más twittero de la democracia asturiana, ahora también se ha vuelto instagramer.