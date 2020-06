Las nuevas tasas covid que aparecen tras la pandemia: aparcamientos playeros que doblan el precio

Primero fueron los suplementos covid-19 aplicados a la hostelería y ahora, con la mayor movilidad de la población, se descubren otras tasas con las que algunos no contaban. Es lo que le ha pasado este fin de semana a los bañistas de la playa de La Isla (Colunga) que llegaron al arenal en sus vehículos. El aparcamiento en la privilegiada zona costera asturiana se ha adaptado de tal forma que se pueda garantizar la reducción de aforo. Ahora, los vehículos que usen el aparcamiento deberán dejar un espacio entre coche y coche de seis metros, tal y como piden los controladores de la zona. Aunque la responsabilidad de cumplirlo le corresponde a los visitantes. Y eso conlleva incremento del precio: de los menos de 4 euros que costaba el estacionamiento hace un año, a los 6 que se cobra ahora.

Lo cierto es que en toda España ha habido protestas de asociaciones de consumidores que advierten de la posible ilegalidad que implica aplicar unos suplemento Covid-19 por los gastos que conlleva a los empresarios cumplir con las medidas dictadas por el Gobierno en cuanto a reducción de aforos y o el incremento de atenciones, como el ofrecimiento de los geles hidroalchólicos o algunos otros. Desde algunas entidadades como Facua aseguran que informar al usuario de ello no convierte en legal este recargo.

En un comunicado publicado hace semanas desde Facua ya se informaba de que un número creciente de establecimientos de distintos sectores de actividad, con la excusa de que tienen una subida en sus gastos como consecuencia de adoptar las medidas dictadas por el Gobierno, están aplicando lo que denominan recargo, tasa o suplemento Covid-19.

Facua ha insistido en que "los empresarios no pueden descargar en los usuarios ningún recargo de este tipo sin justificar los gastos" y ha sostenido que "no es de recibo aprovechar la situación actual para hacer que los consumidores paguen suplementos por medidas higiénicas como la limpieza que se supone que antes también se realizaban por parte de la empresa y no se cobraban como tal".