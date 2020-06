Más vigilancia policial ante el temor a rebrotes en Asturias por aglomeraciones

"Pudimos ganar una batalla al virus, pero no la guerra". El presidente del Principado, Adrián Barbón, volvió a pedir ayer cautela frente a la pandemia a la vista de algunas imágenes de "relajación". "Hemos visto cosas que no nos han gustado nada. Están surgiendo rebrotes en toda España, y Asturias seguramente no será una excepción. La única posibilidad de evitar un nuevo confinamiento es el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad", insistió el jefe del Ejecutivo autonómico. Barbón anunció que reclamará a la Delegación del Gobierno y a la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que tienen las competencias sobre Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales, un mayor cumplimiento de las normas de prevención ante el "relajamiento social".

Según los últimos datos, Asturias se mantiene en 2.435 contagiados, pero suma un fallecido más que ayer, hasta los 335. A pesar de esta "estabilización", en palabras del Presidente, la situación puede cambiar de un momento a otro. "Hay una necesidad inequívoca de que no bajemos la guardia. Estamos preocupados, porque los rebrotes están teniendo lugar en toda España y en toda Europa. Son millones de contagiados en todo el mundo. Y por desgracia, el número de muertos cada vez es mayor. No nos podemos permitir un rebrote que no sepamos o no podamos controlar porque sea muy brusco o fuerte", manifestó.

"Es tiempo, sí, de decisiones fuertes y contundentes desde el ámbito sanitario, pero es tiempo aún más de responsabilidad individual: mascarillas, distancias de seguridad respecto a otras personas e higiene de manos. No será porque no lo hayamos dicho. La mejor forma de querer Asturias es protegerse uno mismo, porque así protegemos al resto", completó. Barbón adelantó que ha solicitado una reunión con Delegación de Gobierno para que "impulsen las medidas de control" necesarias para "evitar situaciones de riesgo".

Barbón advirtió de que existe "un serio riesgo" de que un rebrote pudiera generar "una situación absolutamente incontrolada" que derivase en un nuevo confinamiento.

Precisamente, el Presidente se refirió el pasado miércoles a las aglomeraciones como las que se produjeron el pasado lunes en las cercanías del estadio El Molinón antes del derbi regional entre el Sporting de Gijón y el Real Oviedo. "Esas imágenes me disgustan profundamente y cabrean al Gobierno de Asturias", señaló Barbón durante una entrevista televisiva. El Presidente defendió el vídeo difundido por su Gobierno dentro de una campaña institucional para instar al cumplimento de las medidas de seguridad contra el coronavirus: "Es necesario decir la verdad de lo que nos jugamos", indicó.