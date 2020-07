Barbón pide apoyo para que la reforma de la administración asturiana "no la haga la derecha con recortes"

El presidente del Principado ha dado un paso más esta mañana en su estrategia para reformar la administración pública del Principado. Adrián Barbón ha pedido apoyos al resto de grupos políticos para que esa reforma "no la haga la derecha, aplicando recortes" y ha lanzado un mensaje en el que han incidido en las últimas semanas tanto él como el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, al que se ha encomendado llevar a buen puerto dicha reforma: "Asturias no puede incrementar el capítulo de personal todos los años en 103 millones, como ha ocurrido en este ejercicio".

El anuncio de Barbón para reformar la Administración cogió "por sorpresa" a Izquierda Unida, según reconoció su portavoz, Ángela Vallina, quien defendió el papel desempeñado por los empleados públicos asturianos ante la pandemia del coronavirus y admitió que "el reto es hercúleo" para reclamar al Presidente "diálogo". Barbón aprovechó su réplica para reclamar al apoyo de otros partidos. "Traeremos la reforma a esta Cámara. Tenemos 20 diputados. No fructificará más que desde el acuerdo parlamentario", aseguró tras lanzar una advertencia, dirigida sobre todo a la coalición y a Podemos. "La mayor garantía para que la función pública no sufra recortes es una reforma de la Administración que la haga sostenible. Si no allanamos el camino, vendrá la derecha y aplicará recortes de derechos y salarios", advirtió el presidente del Principado.

Adrián Pumares avanzó la disposición de Foro "si su voluntad es sincera para mejorar la austeridad, eficacia y eficiencia" en la administración del Principado" pero también avisó de que "si se trata de un gesto más de cara a la galería, ya le digo que no". También Laura Pérez Macho, portavoz de Ciudadanos, manifestó el temor de su grupo de que no se trate más que de una "operación cosmética" en un momento en el que el Covid-19 "ha convertido lo importante en acuciante". Ignacio Blanco, de Vox, felicitó a Barbón por ser "el primer presidente en 40 años que abre esta caja, es un clamor social" y aseguró que no cree que el Principado necesite "los 37.000 empleados que tiene ahora" que, afirmó, "suponen 240 millones de gasto anual por encima de la media nacional". Lorena Gil, de Podemos, puso el foco sobre los cuidados de las personas y la dependencia y la necesidad de blindarlos y señaló que será "una prioridad ineludible" en el próximo Presupuesto regional. El presidente del Principado reivindicó "el escudo social" levantado por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ante la crisis del coronavirus para acabar proclamando que "no podemos privar de alma a la Administración".