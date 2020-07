Cualquier persona que intervenga en la Junta General podrá hablar en asturiano

Cualquier persona que comparezca en el parlamento asturiano podrá hablar en asturiano, ante la reforma del reglamento de la Junta, que aprobará el Pleno de esta mañana. Este cambio se adopta después de que al inicio de esta legislatura, los grupos del PP, Ciudadanos y Vox se mostraran reacios a que la consejera de Cultura, Berta Piñán, explicase el programa de su departamento en llingua. El reglamento de la Junta General permite intervenir en asturiano a los diputados pero no decía nada de forma expresa sobre los miembros del Gobierno que no han resultado electos. La modificación que saldrá adelante esta mañana permite que puedan dirigirse en bable o asturiano a la Cámara tanto los diputados como los miembros del Gobierno, los cargos y empleados públicos y cualquier persona que comparezca en la Junta General.

La incertidumbre sobre un debate que siempre está rodeado de polémico duró poco en la sesión de esta mañana. El cambio del reglamento tenía garantizada su aprobación con el apoyo del PSOE, Podemos e IU, que suman 26 escaños pero, además, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, anunció su voto afirmativo a ese cambio en el reglamento porque "aquí no hablamos de un problema de incomprensión, sino de intolerancia. Parece que molesta que se hable en asturiano en esta Cámara ". Aunque la votación tendrá lugar al término de todos los puntos de la sesión, la modificación del reglamento, forzada por la negativa de tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, a un discurso en llingua de la consejera de Cultura, Berta Piñán, al inicio de esta legislatura, saldrá adelante porque ya han confirmado su apoyo cuatro de los siete grupos de la Junta, el PSOE, Podemos, IU y Foro.

El voto de Foro, no decisivo para este cambio reglamentario, sí resultará en cambio determinante para la reforma del Estatuto que incorpore la oficialidad del asturiano. El diputado de Podemos, Rafael Palacios, aprovechó su intervención en llingua,que tuvo que traducir parcialmente a petición del portavoz de Vox, Ignacio Blanco, para anunciar que su grupo planteará en esta legislatura la reforma sobre la oficialidad del asturiano."Los partidos que defendemos la oficialidad somos mayoría en Asturias", recalcó el parlamentario de la formación morada ante un debate que volverá, y con mayor trascendencia y relevancia, en próximos meses a la Cámara autonómica.

La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, acusó "a los tres grupos" del PP, Ciudadanos y Vox de "crear un problema donde no lo había", por "impedir" a la consejera Piñar intervenir en llingua. Ángela Vallina, portavoz de IU, rechazó que sea necesario el uso de traductores porque "no hay ninguna persona tan tocha que no entienda el asturiano", afirmó, haciendo suyas unas palabras del exdiputado asturianista Xuan Xosé Sánchez Vicente en su comparecencia, meses atrás, ante la Junta para mostrar su opinión sobre este cambio en el reglamento.

El diputado Pablo Álvarez Pire, del PP, cuestionó "el embrollo" sobre esta cuestión, afirmó que la reforma reglamentaria "no es la solución más práctica" y reivindicó que "la única ley que apoya el uso del del asturiano fue aprobada por un gobierno de mi partido y les joroba bastante tener que reconocerlo".

Arnando Fernández Bartolomé, de Cs, criticó que la discusión sobre el asturiano "se convierta en un espectáculo" cada vez que se aborda en el parlamento asturiano y emplazó al conjunto de los partidos "a ir a un debate serio" porque, subrayó, "no es un cosa inocua" y enmarcó esta reforma del reglamento "en la política del tira que libras, como reducir la exigencia de que los grupos tengan tres a dos diputados". Ignacio Blanco, de Vox, anunció que su grupo no participará en los debates y asuntos donde se hable en asturiano