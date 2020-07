Los expertos de Salud añaden 43 muertos más por covid en Asturias

Los epidemiólogos asturianos consideran que el registro que hace el Ministerio de Sanidad de los fallecimientos asociados al coronavirus es "insuficiente". Y que, bajo su criterio, los 334 muertos que a nivel nacional tiene en su contador la región debería elevarse a 377 casos -cifra computada hasta el pasado lunes 28 de junio-. La discrepancia, según explicaron, está en que los criterios restrictivos del Ministerio no dan como caso positivo al fallecimiento que no se acredite con una prueba PCR positiva.

"Es una diferencia conceptual pero también de denominación. Es un debate abierto de qué se debe computar y qué no. Pero nuestra percepción como grupo de epidemiólogos es que tenemos que recoger todos los casos relacionados con covid porque si no lo hacemos ahora no los vamos a recuperar nunca", explicó Mario Margolles, coordinador del Observatorio de la Salud de Asturias y la persona encargada de presentar hoy, junto al director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, los datos de cierre del informe de la primera oleada de la pandemia en la región.

Pese a ese incremento en el contador de fallecidos, Margolles aseguró que "todos los datos que recoge el informe son "para estar orgullos porque lo cierto es que son muchísimo mejores que los de otros sitios de España y del mundo". Así, para el veterano epidemiólogo asturiano, los niveles de afectación que ha tenido el covid en Asturias "están al nivel que ha tenido Alemania, y como se sabe Alemania ha tenido la mitad de casos que España y mucha menos mortalidad. Reino Unido, siendo lo que es, ha tenido una mortalidad tres veces superior a la de Asturias". Sin salir de España, recordó que "la Comunidad de Madrid ha tenido cinco veces más casos que nosotros en proporción poblacional, y hemos tenido una cuarta parte de fallecimientos que la comunidad más afectada". Para Margolles, que insistió en todo momento que "un solo fallecido ya es una tragedia", "lo cierto es que si lo nuestro ha sido grave, lo de otros sitios ha sido catastrófico".



Los datos

El informe de la primera oleada de la pandemia refleja que en Asturias, en sus peores momentos, hubo 70 nuevos ingresos hospitalarios al día, 10 ingresos diarios nuevos en las UCIs y 16 fallecimientos por jornada. Eso en los momentos más agudos.

En los momentos de mayor recuperación se dieron 120 altas al día de casos que habían sido positivos. Margolles se refirió a la enorme virulencia que tuvo en las semanas de marzo y primeros de abril la epidemia por coronavirus, con fallecimientos en solo 10 días de evolución de la enfermedad. "Ahora las últimas muertes son de pacientes que pueden llevar 50 o 60 días de evolución, lo que indica "la gran capacidad de infectación y de letalidad que tuvo el virus", y la menor que tiene ahora. "He visto muchos virus epidémicos dentro de la misma pandemia y sé que no me gustaría volver a enfrentarnos a lo que teníamos en marzo. Si hay una segunda onda epidémica desearía que fuera como lo que hemos vivido en mayo y junio", comentó.



Perfil del paciente

Sobre el perfil del paciente asturiano que ha padecido la enfermedad, Mario Margolles reseñó que se han infectado más las mujeres, y han ingresado en más número en el hospital, pero en las UCI acabaron ingresando más los varones. El 75% de los fallecidos tenía 80 años o más, pese a que la media de edad de los contagiados era de unos 63 años. Así que la edad anciana y tener como base una enfermedad neurológica, o deterioro cognitivo o demencia, han sido aspectos que determinaron de una forma fundamental los fallecimientos en la región.



Por municipios

Por territorios, desde Salud Pública se confirmó que "no sucedió todo de forma uniforme" y si bien Oviedo, Gijón y Avilés son los concejos con más contagio, por número de población las más afectadas serían el área sanitaria de Oviedo y la del Valle de Langreo. Por concejos, dijo Mario Margolles, el impacto se nota más en aquellos municipios donde había residencias de mayores que sufrieron más los rigores del contagio como Grado, Pravia, Candamo, Salas, Castrillón o Gijón.



El éxito de las PCR

Respecto a la cantidad de muestras de confirmación de covid realizadas en Asturias, Mario Margolles ha dicho que "Asturias es un ejemplo brillante de la gran respuesta diagnóstica que se dio a la pandemia, con realización casi sin límite desde el inicio de pruebas PCR". "Alemania tiene la mitad de la tasa de respuesta diagnóstica que Asturias", comparó. Se han hecho tantas pruebas, dijo el experto en epidemilogía, que si se hubiera hecho una por persona ya se había alcanzado al 21% de la población asturiana. Algo que no esa así porque reconoció que en algunos casos ha habido pacientes a los que se les ha hecho "cinco o cuatro pruebas".

Otro dato que añadió el experto asturiano es que aún ahora se están revisando casos de pacientes enfermos o fallecidos en el mes de marzo que, pese a dar negativo en la prueba PCR, todo indicaba que podían haber estado contagiados. "Creemos que hay un 2-3% de casos que en su día dieron negativo que ahora nos están dando positivo", comentó.



El cansancio general

En clave más personal, Margolles transmitió la sensación que ahora mismo tiene el equipo de Salud Pública de la Consejería, y cómo han vivido la epidemia: "la sensación general es que estamos muy muy cansados. El trabajo ha sido intenso pero ha merecido la pena. Con las actuaciones que llevamos a cabo hemos podido definir dónde estaban las dianas para poder actuar y hemos podido medir lo que ha pasado en Asturias. Todo eso ha merecido la pena".