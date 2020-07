Viajar en tren entre Llanes y Ribadesella, "de romántico a inútil y desesperante"

Elena Sobrino viaja en tren porque "tiempo es lo que más tengo", pero reconoce que de ir con prisa "no sería una opción o habría que armarse de paciencia". A la escasez de líneas que la hacen ceñirse a dos horarios para viajar de Gijón y a su Porrúa natal, Sobrino subraya la necesidad de "al menos, mejorar lo que hay".

Ella, usuaria y defensora del ferrocarril, afea que los trenes "a menudo se estropean, se paran, dan marcha atrás porque se pasan paradas" y acumulan un "sinsentido" de anomalías que hacen que el viaje en el tren "pase de romántico a inútil y desesperante".

"Sinceramente, creo que no da ganancias, todo lo contrario, a mí me han pagado ya más taxis que los que he usado, bien porque se estropea, bien porque no continúa el viaje, bien por los motivos que sean", asegura. Y muchas veces se ha tenido que ver con los trabajadores "porque no se respetan horarios de enlaces, o incluso porque nos han puesto un autobús para viajar de Llanes a Ribadesella y, allí, en la estación de tren, iniciar el viaje previsto a una hora que no era la convenida en el billete".

El servicio "es lamentable" y si no lo fuera "podría ser un transporte no sólo seguro, sino potencialmente útil" que serviría "de desplazamiento por la región para la gente mayor, y también para la gente joven". Para eso, sin embargo, "deberían hacer inversiones importantes tanto en los trenes como en el servicio".

Llegar al concejo de Llanes y encontrar la parada es una suerte de adivinanza. Dice Sobrino que en Celorio, su parada habitual, "no es que no haya personal, es que no hay ni luz". Ella cuenta dos paradas desde que el convoy se detiene en Posada, donde la estación ya no tiene tampoco personal, y una vez pasado Balmori, Sobrino sabe que ha de apearse, "pero quien no lo conozca, se pasa de parada". No sería la primera vez que "en Arriondas tenemos que dar la vuelta porque no avisaron del paso por Sevares y los viajeros no saben dónde hay que bajarse", asume. "Yo viajo en tren porque no me gusta el autobús, porque tengo tiempo y porque me encanta este transporte", asume a sabiendas de que no es, ni de lejos, la mejor opción en cuanto a economizar tiempos.

Y si no que se lo digan a los usuarios de Posada que han visto la decadencia de las frecuencias de primera mano. "El servicio es nefasto ahora", reconoce el alcalde pedáneo, Miguel Ángel Villaverde, que lamenta que "hayan ido prescindiendo no sólo de líneas, sino de personal" en una estación, la de Posada, que llegó a tener varios trabajadores en la zona para atender el flujo de viajeros que llegaban venidos de todos los pueblos de alrededor "para ir a los mercados, a las playas o incluso al hospital de Arriondas".

Porque el tren de la comarca oriental es el medio de transporte más habitual para los mayores que deben acudir al centro sanitario comarcal para ir a una consulta. "La media de edad del tren aquí sería de unos 70 años, gente que no tiene coche, que no conduce o que no tiene o no quiere molestar a nadie para que les lleven al hospital", resume Villaverde. Sus posibilidades ahora se reducen, porque si tienen una línea para ir, tal vez deban esperar horas allí para regresar.

"Los servicios públicos no tienen por qué ser rentables, tienen que ser efectivos", abunda el alcalde pedáneo, "recortar en transporte público es involucionar porque deberíamos poner la vista en evitar coches, no en fomentar su uso".

El tren ha sido siempre "un medio útil para nuestros pueblos, porque nos ha dado cercanía y nos ha permitido movernos por el concejo, no hablo de ir de Oviedo a Santander, hablo de movernos por la comarca, por nuestros pueblos", indica Villaverde que plantea una solución: "potenciar el uso del tren para ver que no sólo es algo efectivo sino que es un medio de futuro".