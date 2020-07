Salud Pública pone en guardia a las áreas de Jarrio y Avilés ante el volumen de casos en La Mariña

El suroccidente asturiano y también el área sanitaria de Avilés han sido puestos en alerta por la dirección general de Salud Pública para que extremen la vigilancia ante posibles casos de contagio de coronavirus en relación con el brote detectado en La Mariña (Lugo). Así lo ha advertido el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, al que lo ocurrido en Galicia le ha ratificado en la idea que de "puede ocurrir un brote en cualquier momento en Asturias y eso pone en riesgo la vida de personas. No se nos puede olvidar".



El responsable de Salud Pública recibió esta mañana la comunicación, por parte de los responsables saniarios gallegos, de que el brote de coronavirus en Lugo se estaba extendiendo. "Afecta ya a más de 100 personas y, por ello, han decretado el cierre de esta comarca de Lugo que implica a unos 14 concejos". Un cierre que supone "llimitar lamovilidad de la zona, permitiendo solo la entrada de personas que necesiten hacer ese traslado por cuestiones laborales o situaciones especiales justificadas".



Esa circunstancia ha hecho que Asturias tome medidas: "Actualmente no tenemos ningún caso en la comunidad autónoma, ni en los municipios vecinos ni en otras zonas, pero se han extremado las medidas de precaución y seguridad para mantener una vigilancia intensificada ante la posible aparición de casos. Básicamente eso se traduce en que se les ha comunicado a las direcciones de Atención Sanitaria de Salud Pública de todas las áreas que extremen la vigilancia, y especialmente lo hagan en área sanitaria de Jarrio y de Avilés", comentó Cofiño.



El protocolo a llevar a cabo es el de "alertar a los servicios de atención sanitaria para que, en caso de que nos lleguen personas con síntomas compatibles con sospecha de covid, se pueda adelantar el aislamiento y hacer una toma rápida de PCR y estudio de contactos de forma urgente".



En el plano comunitario, desde Salud Pública se ha pedido a los municipios del suroccidente y también del área sanitaria de Avilés que "extremer la información a la ciudadanía. Las medidas de prevención hay que intensificarlas porque son extraordinariamente importantes en el momento que nos encontramos: eso implica no olvidarse de la distancia de metro y medio, del uso obligatorio de mascarillas, y lavado de manos". Desde los concejos deben buscar la complicidad de la población para que se "eviten agrupaciones, actos socales y eventos innecesarios, y sobre todo lo tengan en cuenta las personas que en días previos o en los días siguientes van a seguir teniendo contacto con la zona de A Mariña. Hay que disminuir la actividad social y estar alerta a los síntomas", pidió el director general.



Cofiño aseguró que, igual que Asturias lleva desde el 11 de junio sin contagios, "la situación de Galicia, antes de este brote, también era buena en cuanto a la baja incidencia y número de casos. Esto nos pone de manifiesto que puede ocurrir un brote en cualquier momento y con un brote ponemos en riesgo la vida de personas".





Ante la evolución del coronavirus en A Mariña lucense, pido a mis conciudadanos/as de los concejos cercanos que extremen las medidas de seguridad: uso de la mascarilla, distancia de seguridad e higiene, especialmente de manos. Seguimos con preocupación la evolución. pic.twitter.com/nw9rDBDJEj — Adrián Barbón ?? (@AdrianBarbon) July 5, 2020

ha pedido a los residentes, antes de afirmar que su ejecutivo sigue "con preocupación" la crisis sanitaria de la provincia vecina.