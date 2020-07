La menor fallecida en el Cares era descendiente de una poderosa saga empresarial: "Era un ángel para la familia"

El fallecimiento de Ana Reyzábal, la niña que se ahogó el pasado viernes mientras participaba en una excursión recreativa por el río Cares, ha conmocionado a una de las familias más poderosas de España. Los Reyzábal, una saga de empresarios dedicados fundamentalmente a los negocios inmobiliarios y del sector del ocio, primero en Madrid y luego con extensión a muchas otras zonas de España, eran los propietarios del emblemático edificio Windsor, en el corazón del distrito financiero de Madrid, que ardió pasto de un sonado incendio en febrero de 2005, y cuyo solar adquirió el Corte Inglés por una cifra millonaria. El entramado empresarial de los Reyzábal tiene también ramificaciones en el sector del ocio, con intereses en productoras o salas de cine y discotecas en la capital de España, y también en líneas industriales como en el sector de los cosméticos.

Ana Reyzábal, de catorce años, era bisnieta del patriarca de la dinastía, el burgalés Julián Reyzábal, que apoyó en sus siete hijos -Florentino, Jesús, José María, Eduardo, Julián, Milagros y Fortunato- y en sus nietos la progresión del emporio empresarial. Pero la fortuna en lo económico no ha estado ligada a una vida sin agridulces, tanto por fallecimientos prematuros de miembros de la familia, como por conflictos entre diversas ramas de la saga por aspectos vinculados a las grandes herencias que se manejaban.

Precisamente a esas pérdidas traumáticas que han acompañado siempre a la familia se refería hoy, en un vídeo subido a sus redes sociales, Bárbara Reyzábal González-Aller, conocida musicalmente por Barei, prima del padre de la menor fallecida. Barei, que representó a España en Eurovisión, daba las gracias a todos los que han hecho llegar su cariño a la familia, tras el fatal suceso.

Barei se refería así a "la desgracia que hemos sufrido en la familia, la muerte de una niña de 14 años, hija de mi primo, en un accidente en canoa en un campamento de verano. La muerte siempre duele, pero en esas circunstancias y con esas edades el dolor es inmenso".

"No me quiero imaginar el dolor que pueden tener dentro mi primo y su mujer. Y solo con el tiempo podrán hacerlo llevadero y vivir con ello, porque tienen dos hijos por los que salir adelante, luchar y seguir sonriendo, pero estas noticias te rompen en dos. Gracias a todos los que enviáis mensajes de cariño a la familia. En nuestra familia hemos aprendido a vivir con la muerte cerca, desde muy pequeñitos. Desde que mi padre murió cuando yo tenía un año y pico. Han sido tantísimas pérdidas de gente querida que pensábamos que el cupo ya estaba cubierto, que no podía haber nada más dramático. Pero sí. Resulta que con 14 años la vida puede decir que ya no más. Y con esas edades no te lo esperas, y duele mucho más que cualquier otra pérdida. Ojalá Ana esté bien donde esté y viva en paz, y descanse", ha comentado la artista.

También la hermana de Barei, Lourdes Reyzábal, presidenta de la activa Fundación Raíces, que da apoyo a niños y jóvenes que se encuentran en situación de desigualdad o riesgo de exclusión social, y conocida activista y filántropa madrileña, que quedó viuda muy joven con dos hijas, ha dejado en las redes su recuerdo para la niña y sus padres. "Hoy hemos despedido a una niña preciosa, que empezaba a vivir, que ha sido un ángel para mi familia, para sus padres y hermanos, y que hoy están rotos de dolor. La vida no va de años, no va de tiempo (...) Hoy, como siempre, besaré a mis hijas con el amor infinito que las tengo, abrazaré a mi madre y a mis hermanos, a toda mi familia (...)€ Porque sé que la vida va de esto. Solo le pido a esta vida que el amor sea lo único que nos importe. Porque esto va de vivir amando".