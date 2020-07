Asturias sopesa que el uso de mascarillas sea siempre obligatorio como en Cataluña

Asturias está barajando hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios públicos se puedan cumplir o no las distancias de seguridad. Lo admitió ayer, en una respuesta en redes sociales, el presidente del Principado Adrián Barbón. El máximo responsable del gobierno regional asegura que a día de hoy esta medida no se ha tomado en ninguna comunidad autónoma aunque Cataluña ya ha anunciado su implantación en los próximos días.



Los ciudadanos en Cataluña deberán llevar mascarilla en espacios públicos, tanto en el interior como en el exterior y aunque se pueda respetar la distancia de seguridad, a partir de mañana, con el objetivo de evitar nuevos rebrotes de coronavirus como el que está afectando al Segrià (Lleida). Algo similar a lo que puede suceder en el Principado próximamente. El propio jefe de virología del Hospital Universitario Central de Asturias admitía esta mañana en una entrevista que el uso de la mascarilla es "algo muy efectivo" a pesar de que la situación del coronavirus en la comunidad no es, ni mucho menos, preocupante.





En ninguna Comunidad Autónoma es, hoy por hoy, obligatoria. Pero es algo que estamos barajando. — Adrián Barbón ?? (@AdrianBarbon) July 7, 2020

Primer contagio

El primer contagio de covid-19 en 25 días se anuncio ayer.Este joven de unos treinta años tuvo que viajar a Barcelona por razones laborales que no podía aplazar y ahora no acierta a imaginar dónde pudo contagiarse. Se trata de un trabajador en situación de regulación de empleo temporal por una empresa catalana al que no le quedó "más remedio que ir a Barcelona a recoger mis cosas. Por eso hice ese viaje", explicó a LA NUEVA ESPAÑA.Viajó en coche, solo, la semana pasada. Estuvo tres días en la Ciudad Condal y volvió a Asturias la noche del jueves. "No he salido de casa" más que lo imprescindible, como para ir a hacerse la prueba del covid, aseguró. Limitó su vida social en Asturias por responsabilidad. "Esa misma noche del jueves tuve algo de fiebre, así que sabía que debía quedarme en casa. Pero pensé más bien en un resfriado", añadió. El domingo se dio cuenta de que "no tenía olfato", con lo que tomó más conciencia de que podía tratarse de un contagio por covid."Llamé para informar de lo que me sucedía y me dijeron que al día siguiente contactara con mi centro de salud. Hice eso el lunes y ya me mandaron a hacer la prueba", relata. Se la hicieron en el HUCA, en el puesto de toma de muestras que no requiere ni entrada en el hospital. "Seguí todos los protocolos y llevo desde el jueves sin moverme de mi casa; ni siquiera he tenido contacto con mi familia", añadió.